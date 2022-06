Feuerwehr Kassel: Turmfalke aus Nest gefallen

Am heutigen Vormittag wurde die Berufsfeuerwehr Kassel durch die Leitstelle zu einem Einsatz an der Korbacher Straße alarmiert. Ein junger Turmfalke war aus seinem Nest auf die Straße gefallen. In den frühen Morgenstunden hat eine Anwohnerin beobachtet wie ein junger Turmfalke aus seinem Nest gefallen war. Das Tier wurde von der Anwohnerin in einem großen Korb von der Straße gerettet und konnte durch die Berufsfeuerwehr Kassel mit einer Drehleiter zurück in das Nest gesetzt werden.

Dem Tier geht es augenscheinlich gut, es wurde durch den Sturz nicht verletzt und zurück zu einem weiteren Jungtier in sein Nest gesetzt. Das Nest befand sich in ca. 8 Meter Höhe. Beobachtet wurde dieser Einsatz von der Falkenmutter, welche sich nach dem Einsatz auch direkt zu den Jungtieren setzte. Der Turmfalke ist ein bedrohter Greifvogel, die Jungtiere bleiben ca. 40 Tage im Nest bis sie flügge werden.

PM: Feuerwehr Kassel