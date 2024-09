Klaus Peter Haupt Platz: Ein bleibendes Gedenken für einen außergewöhnlichen Lehrer

Am 23. September 2024 wurde in Kassel ein ganz besonderer Ort offiziell eingeweiht – der Klaus Peter Haupt Platz in der Parkstraße 16. Dieser Platz, benannt nach dem bekannten Physiklehrer und Förderer naturwissenschaftlicher Talente, dient als bleibendes Gedenken an einen Mann, der nicht nur Schüler, sondern auch die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft nachhaltig prägte.

Die feierliche Einweihung, die auf Haupts Geburtstag fiel, war von vielen bewegenden Reden geprägt. Markus Crede, Schulleiter der Albert-Schweitzer-Schule (ASS), an der Haupt viele Jahre unterrichtete, erinnerte an die tiefe Verbundenheit und den maßgeblichen Einfluss, den er auf Generationen von Schülern hatte. Stadträtin Helga Weber betonte in ihrer Ansprache, wie wichtig seine Arbeit nicht nur für Kassel, sondern für die gesamte Region war.

Rico Janusch, Vertreter des „Future Space“-Projekts, hob Haupts innovative Herangehensweise hervor, junge Menschen für Weltraumforschung und Wissenschaft zu begeistern. Auch Philipp Imhof, neuer Leiter des Schülerforschungszentrums Nordhessen (SFN), in dem Klaus Peter Haupt federführend tätig war, würdigte die unermüdliche Unterstützung und Hingabe, die er allen Lernenden entgegenbrachte.

Lukasz Gadowski vom „TEAM GLOBAL“ sowie Vertreter des Staatlichen Schulamts ehrten seine Herzlichkeit und sein Engagement. Besonders hervorgehoben wurde Haupts Fähigkeit, jedem Schüler mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Er war ein Lehrer, der für alle da war und stets ein offenes Ohr hatte.

Mit der Einweihung des Klaus Peter Haupt Platzes wurde nicht nur das Andenken an einen herausragenden Pädagogen gewahrt, sondern auch seine Vision weitergetragen: Wissenschaft und Bildung als Herzstück einer besseren Zukunft zu verstehen und zu fördern.