Digitale Skills für Kinder und Jugendliche: Die Code Week startet in Nordhessen

Unter dem Motto „Komm machen“ lädt die Code Week europaweit Kinder und Jugendliche ein, ihre Begeisterung für das Tüfteln, Hacken und Programmieren zu entdecken. In Nordhessen findet die Code Week vom 5. Oktober bis 2. November statt.

Programm und Angebote

Hamburg, 19. September 2024. Roboter bauen, Games entwickeln, das Lieblingstier in 3D drucken oder in die Welt der künstlichen Intelligenz eintauchen – bei der Code Week können Kinder und Jugendliche durch viele kostenlose Angebote in ganz Deutschland ins Programmieren einsteigen und direkt selbst loslegen. So erleben sie, wie viel Spaß, Kreativität und Teamwork in der Welt der Technik stecken. Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig.

In Nordhessen gibt es vom 5. Oktober bis 2. November zahlreiche spannende Workshop-Angebote für Kinder und Jugendliche.

Statements der Schirmherren

Alexander Starke , Schirmherr und 2. Vorsitzender des IT Netzwerk e.V. sowie Geschäftsführer des IT Systemhauses Starke + Reichert GmbH & Co. KG, erklärt:

„Digitale Kompetenz ist heute unverzichtbar – wer sich in der digitalisierten Arbeitswelt behaupten will, braucht diese Kenntnisse. Deshalb fördert das IT Netzwerk e.V. die Code Week Nordhessen, um jungen Menschen praxisnahes Wissen zu vermitteln. Die engagierten Organisatoren leisten damit einen wertvollen Beitrag für eine mündige Gesellschaft.“

Nicole Maisch, Schirmherrin, Bürgermeisterin und Dezernentin für Jugend, Gesundheit, Bildung und Chancengleichheit der Stadt Kassel, betont:

„Bei der Code Week können junge Menschen in und um Kassel digitale Kompetenzen erwerben. Das macht nicht nur viel Spaß, sondern ist auch wichtig für ihre berufliche Zukunft. Die Angebote in Kassel sind sehr vielfältig und haben Themen wie Drohnen, Websites oder künstliche Intelligenz. Egal ob für Einsteigende oder Fortgeschrittene, einzelne Schülerinnen und Schüler oder ganze Schulklassen – für alle ist etwas dabei. Toll ist auch, dass Lehrkräfte sich im Rahmen der Code Week weiterbilden können.“

Veranstalter und Unterstützer

Die Code Week in Nordhessen wird vom MINT Forum Nordhessen und dem Amt für Schule und Bildung der Stadt Kassel organisiert. Unterstützt wird sie vom Hessischen Ministerium für Digitalisierung und Innovation, dem IT Netzwerk Nordhessen e.V. sowie der Körber-Stiftung.

Programmhighlight: Digital Sports Camp 2024

Ein besonderes Highlight ist das Digital Sports Camp 2024 vom 14. bis 16. Oktober. Kreative Köpfe zwischen 14 und 18 Jahren sind eingeladen, drei Tage lang in IT-Berufe einzutauchen und an sportlichen Angeboten wie Selbstschutz, Ernährung und Athletiktraining teilzunehmen. Die Veranstaltung findet von 8:30 bis 9:30 Uhr in der Nordhessen Arena statt. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich hier anmelden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Code Week Nordhessen sowie das gesamte Programm im Überblick finden Sie unter:

nordhessen.codeweek.de/das-programm-2024

Über die Code Week in Deutschland

Die Aktionswochen wurden 2013 von der Europäischen Kommission initiiert. Seitdem ermöglichen hunderte engagierte Menschen die Code Week jährlich in ganz Deutschland. Ob Schule, Universität, Unternehmen, gemeinnützige Initiativen, Bibliothek, Museum oder engagierte Einzelpersonen – alle können Veranstaltungen beisteuern. Im vergangenen Jahr gehörte Deutschland mit knapp 1250 Angeboten zu den acht aktivsten Ländern in Europa. Damit ist die Code Week die größte Coding- und Making-Veranstaltung für Kinder und Jugendliche in Deutschland.

Die Code Week Nordhessen ist Teil des regionalen Code Week Netzwerks und gehört zu einem von fünfzehn Regio-Hubs in Deutschland, in denen engagierte Menschen und Organisationen die Code Week regional ausrichten. Die Regio-Hub Standorte werden von der Körber-Stiftung in Hamburg begleitet und beraten. Die Körber-Stiftung veranstaltet zudem in Kooperation mit den Bücherhallen die Code Week Hamburg.

Julia André, Leiterin des Bereichs Bildung der Körber-Stiftung, erklärt:

„Ob beim Lernen, Spielen oder Arbeiten – wir sind alle täglich von Geräten umgeben, in denen Code und Technik stecken. Die Code Week gibt jungen Menschen nicht nur die Möglichkeit zu verstehen, wie unsere digitalisierte Welt funktioniert. Sie erleben vor allem, dass sie diese aktiv mitgestalten können.”

