Durchstimmbare Laser: Schlüsseltechnologie für Augmented Reality – Vortrag der HÜBNER Photonics GmbH im Future Space

Am 16. Januar 2024 fand im Future Space ein spannender Vortrag der HÜBNER Photonics GmbH statt, der unter dem Motto „Donnerstag für Neugierige“ das Thema „Durchstimmbare Laser: Schlüssel-Technologie für Augmented Reality“ beleuchtete. Referent des Abends war Dr. Niklas Waasem, ein Experte auf dem Gebiet der Lasertechnologien.

Lasertechnologien sind mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil vieler moderner Anwendungen und durchdringen zahlreiche Bereiche unseres täglichen Lebens. Sie finden sich in der medizinischen Mikroskopie, in der Spektroskopie und sind unerlässlich in der Grundlagenforschung, etwa in der Quantenoptik. Auch die Entwicklung von holografischen Folien für Mixed oder Augmented Reality-Brillen ist ohne Lasertechnologie nicht denkbar.

Im Vortrag erklärte Dr. Waasem die verschiedenen Lasertypen und ihre Funktionsweise, die für diese zukunftsträchtigen Technologien entscheidend sind. Besonders in der Forschung und der Entwicklung innovativer Produkte sind durchstimmbare Laser wie der „C-WAVE“ heute unverzichtbar. Diese Technologie eröffnet neue Möglichkeiten, vor allem in der Entwicklung hochmoderner Anwendungen. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist das Gemeinschaftsprojekt von HÜBNER und ZEISS Microoptics, bei dem holographische Displayelemente für die Fenster von Bussen und Bahnen entwickelt werden.“

Der Vortrag bot den Besuchern nicht nur interessante Einblicke in die Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten dieser Lasertechnologien, sondern auch in die vielfältigen Einsatzgebiete, die sie in der Industrie und Forschung ermöglichen. Ein faszinierender Abend für alle, die sich für die Technologie von morgen interessieren.

