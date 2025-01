Erster Sieg im neuen Jahr: Huskies schlagen Kaufbeuren 3:0

Mit einem 3:0 (1:0/0:0/2:0)-Heimsieg gegen den ESV Kaufbeuren tüteten die Kassel Huskies am heutigen Sonntag endlich den ersten „Dreier“ im neuen Kalenderjahr ein. Die Gäste aus dem Allgäu gestalteten die Partie jedoch über weite Strecken ausgeglichen, haderten jedoch, genau wie die Huskies, mit ihrem schwächelnden Powerplay. Thiel, Weidner und Olsen trugen sich auf Seiten der Huskies in die Torschützenliste ein, während Torhüter Brandon Maxwell den fünften Shutout der laufenden Saison feierte.

Zu Beginn der Partie begegneten sich beide Teams, wie erwähnt, auf Augenhöhe. Während es die Gäste aus Kaufbeuren hauptsächlich aus der Ferne, von der blauen Linie, versuchten, kombinierten sich die Hausherren mehrfach engagiert vor das Gehäuse von Daniel Fießinger. Die Versuche stellten den Routinier im Kasten des ESVK jedoch vor keine größeren Probleme. So war das erste Tor des Abends auch eher ein Zufallsprodukt. Husky Simon Thiel schaltete hinter dem Kasten der Gäste am schnellsten und überwand Fießinger mit einem altbewährten Bauerntrick zum 1:0 (13.). Und die Führung der Huskies wäre fast noch höher ausgefallen, doch Tim Bender vergab in Unterzahl ein Zwei-auf-Eins-Break (16.).

Auch im zweiten Drittel neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. Die Huskies standen defensiv gut und wenn dann doch mal ein Kaufbeurer gefährlich ins Drittel kam, war Brandon Maxwell, so zum Beispiel gegen Sami Blomqvist, zur Stelle (28.). Und auch im Auslassen von Überzahlsituationen standen sich beide Mannschaften ins nichts nach. Am Ende der Partie sollten die Huskies vier Powerplays, die Gäste aus dem Allgäu immerhin derer drei, ungenutzt verstreichen lassen.

Das dritte Drittel begann ganz nach dem Geschmack von Huskies Coach Todd Woodcroft. Kurz nach Wiederbeginn hatte Henri Kanninen mit einer tollen Willensleistung einen bereits verlorenen Puck zurückerobert und zu Jake Weidner gespitzelt. Frei im Slot stehend hatte der Huskies Kapitän keine Probleme, seinen dritten Treffer des laufenden Wochenendes zu erzielen (44.). Die Zeit tickte gegen die Gäste. Doch was die Kaufbeurer auch versuchten, Maxwell hatte die passende Antwort. Gegen die Versuche von Oswald (46.) und Laaksonen (47.) war er ebenso zur Stelle, wie gegen Sten Fischers Schuss von der blauen Linie (48.). Und als Kaufbeuren Fießinger zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatte, war es Ryan Olsen, der nach Vorlage von Maxwell ins leere Tor zum 3:0 Endstand einnetzte.

Tore: 1:0 Thiel (Brune, Turgeon – 13. Min.)

2:0 Weidner (Kanninen, Valenti – 44. Min.)

3:0 Olsen (ENG – Maxwell – 60. Min.)

PM: EC Kassel Huskies Bilder © Dirk Krug