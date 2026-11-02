Ausstellung in der Karlskirche Kassel: Was bedeutet Heimat?

„Where should we go after the last rupture?“ zeigt noch bis zum 14. November Kunst zwischen Erinnerung und Aufbruch. Der Eintritt ist frei.

Wo ist man zu Hause, wenn sich alles verändert hat? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Ausstellung „Where should we go after the last rupture?“, die am Freitagabend mit einer Live-Performance in der Karlskirche Kassel eröffnet wurde. Aliaa Abou Khaddour, Iman Hasbani und Reem Yassouf stammen alle aus Syrien. Ihre Arbeiten sind aus dem Austausch miteinander gewachsen.

Heimat ist für die drei Künstlerinnen kein feststehender Ort. Sie sehen darin etwas Bewegliches, das durch Erinnerungen, Umbrüche und das Gefühl, irgendwo dazuzugehören, immer wieder neue Gestalt annimmt. Jede von ihnen nähert sich dem Thema auf ihre eigene Weise. Gemeinsam ist ihnen das Interesse an Körper, Zeit, Raum, Bewegung und Geschichte sowie an der Frage, was Material erzählen kann.

Dafür kombinieren sie Installation, Performance und Experimente mit unterschiedlichen Materialien. Die Kirche wird zu einem Raum, den man mit allen Sinnen durchstreift. Wer ihn betritt, spürt, wie nah Anwesenheit und Abwesenheit beieinanderliegen, und kann darüber nachdenken, was Identität ausmacht und was Menschen mit Orten und miteinander verbindet.

Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten: Lassen Sie sich auf die Reise ein und von der Ausstellung inspirieren.

Auf einen Blick

Ausstellung: bis Samstag, 14.11., täglich 16 bis 18 Uhr, Eintritt frei

bis Samstag, 14.11., täglich 16 bis 18 Uhr, Eintritt frei Führungen: Dienstag, 03.11., Freitag, 06.11., Mittwoch, 11.11., und Freitag, 13.11., jeweils 17.30 bis 18 Uhr

Dienstag, 03.11., Freitag, 06.11., Mittwoch, 11.11., und Freitag, 13.11., jeweils 17.30 bis 18 Uhr Gottesdienst zur Ausstellung: Sonntag, 15.11., 11 Uhr, mit Dr. Michael Glöckner, Dekan des Evangelischen Stadtkirchenkreises Kassel

Sonntag, 15.11., 11 Uhr, mit Dr. Michael Glöckner, Dekan des Evangelischen Stadtkirchenkreises Kassel Finissage mit Live-Performance und Artist Talk: Sonntag, 15.11., 15 Uhr

Ort: Karlskirche Kassel, Karlsplatz 1, 34117 Kassel

Mehr Informationen: www.karlkultur.de

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