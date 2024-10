Rückblick auf den Astronomietag in Kassel am 19. Oktober 2024

Am 19. Oktober 2024 versammelten sich Astronomiebegeisterte auf dem Friedrichsplatz in Kassel zu einem besonderen Astronomietag, organisiert von der Vereinigung der Sternfreunde e.V. in Zusammenarbeit mit dem Astronomischen Arbeitskreis Kassel, der Schulsternwarte Gudensberg und der Volkssternwarte Rothwesten. Trotz eines abwechslungsreichen Programms, das für Laien und erfahrene Himmelsbeobachter gleichermaßen konzipiert war, spielte das Wetter nicht mit und trübte die Freude vieler Hobbyastronomen und Besucher.

Trotz der Wetterkapriolen bot der Tag interessante Aktivitäten im Rahmen der Code Week und des Tags der Astronomie. Im „Future Space“ konnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter fachkundiger Anleitung ihr eigenes Teleskop bauen. Dank der Verwendung von ESP32 CAM Entwicklungsplatinen war es möglich, die Aufnahmen des Himmels live auf Smartphones oder Notebooks zu übertragen. Die Teilnehmer nahmen ihre selbstgebauten Teleskope mit nach Hause und waren bereit, die Geheimnisse des Nachthimmels weiter zu erkunden.

Im weiteren Verlauf des Tages gab es eine Reihe spannender wissenschaftlicher Vorträge. Justin Iglhaut referierte über Raketentriebwerke und bot damit einen faszinierenden Einblick in die Welt der Raumfahrttechnik. Der Abend setzte das Programm online fort: Um 21 Uhr sprach David Spyra im Schülerforschungszentrum Nordhessen (SFN) über das Mysterium der dunklen Materie – eines der aktuell spannendsten Themen der modernen Astronomie. Später um 22 Uhr führte Mark Woskowski die Teilnehmer mithilfe der OpenSpace-Software auf eine virtuelle Reise durch das Universum. Er erklärte dabei anschaulich verschiedene Himmelsobjekte und wie die Internationale Raumstation ISS aufgebaut ist.

Wer das Event verpasst hat oder bestimmte Teile des Programms erneut erleben möchte, kann sich den aufgezeichneten Livestream online ansehen. Trotz des unfreundlichen Wetters bleibt der Astronomietag 2024 ein inspirierendes Ereignis für alle, die sich für die Weiten des Weltalls begeistern.

Link: https://www.youtube.com/live/uqJ95pa5K0s?si=CwctHZTq5iUT3RTl

Text/Bilder © NHR