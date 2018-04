In der Frankfurter Straße stadtauswärts in Höhe des Weinbergs muss für Ausbesserungsarbeiten am Brüstungsmauerwerk von Montag, 23. April, für zirka eine Woche die rechte Fahrspur in stadtauswärtiger Richtung gesperrt werden.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

PM: Stadt Kassel (HJ)

