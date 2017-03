Heute Nachmittag wurde eine herrenlose Herrenbrille am Zaun des Fußweges Ochsenallee Nähe Prinzenquelle gefunden. Ein Spaziergänger hat sie vermutlich in den Metallgitterzaun gehängt, der den Fußweg von der Pferdekoppel abgrenzt. Wir hoffen, dass der Eigentümer die Brille in ordnungsgemäßem Zustand vorfindet.

GPS-Koordinaten: 51.3209667 Nord, 9.4275 Ost

