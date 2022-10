Info-Veranstaltung zum Einwohner-Energie-Geld: So bekommen Sie es

Aktuelle Informationen zur Veranstaltungsreihe im Kassel Service Point in der Galeria: Am Freitag, 21. Oktober, um 11.30 Uhr erklärt ein Mitarbeiter der Stadt Kassel alles Wichtige rund um das Einwohner-Energie-Geld (EEG) und zeigt, wie es einfach und schnell beantragt werden kann. Mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 75 Euro pro Einwohnerin und Einwohner mit Hauptwohnsitz in Kassel möchte die Stadt Kassel die finanziellen Belastungen für Energiekosten abmildern. Alle antragsberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner erhalten ein entsprechendes Informationsschreiben. Mit diesem Schreiben kann das Einwohner‐Energie‐Geld (EEG) bis zum 30. April 2023 beantragt werden.

Im Rahmen der Veranstaltung im Kassel Service Point ist Zeit für Fragen und es gibt Hilfestellung bei der Beantragung. Bürgerinnen und Bürger, die den Brief mit den Zugangsdaten bereits erhalten haben, können diesen gerne mitbringen.



Hintergrund:

Die Stadt Kassel hat sich erfolgreich um Fördermittel aus dem „Ab in die Mitte“‐Programm des Landes Hessen beworben. Die werden genutzt, um gemeinsam mit vielen Partnern aus der Stadtgesellschaft eine Veranstaltungsreihe am Kassel Service Point in der GALERIA zu organisieren. Vom 7. bis 30. Oktober gibt es bei mehr als 40 Veranstaltungen unter den Überschriften „Digitalisierung“, „Nachhaltigkeit“ und „Service“ für alle etwas zu erleben. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Gleichzeitig können Sie den Kassel Service Point mit all seinen Möglichkeiten kennenlernen und zum Beispiel die städtischen Online‐Services dort ausprobieren.

PM: Victor Deutsch