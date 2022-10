Beim Einkaufen Geld sparen – Cashback und andere Tipps

Einkaufen wird immer teurer, egal ob es sich um Lebensmittel oder Luxusgüter handelt. Aber was tun, wenn noch viele Punkte auf der Einkaufsliste stehen, das Geld aber schon wieder knapp wird? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie beim Shopping bares Geld gespart werden kann. Die Tipps & Tricks lohnen sich nicht nur für Menschen mit wenig Geld, sondern auch für jene, die einfach nicht mehr als nötig ausgeben wollen!

Cashback – Geld zurück bei jedem Einkauf

Eine der besten Möglichkeiten, um bei jedem Einkauf Geld zu sparen, sind Cashback Aktionen. Aber was bedeutet der Begriff eigentlich? Wofür steht Cashback? Tatsächlich lässt er sich eins zu eins übersetzen und bedeutet nichts anderes als „Geld zurück“. Das funktioniert bei jedem Einkauf. Seriöse Anbieter wie Shopbuddies erleichtern die Möglichkeit, denn sie bieten die besten Aktionen gleich übersichtlich an. Vier Schritte braucht es, um das Geld für den Einkauf am Ende wieder herauszubekommen:

Online ein passendes Angebot aussuchen

Einkaufen und das Produkt bezahlen

Rechnung hochladen und übermitteln

Geld auf dem Konto in Empfang nehmen

Couponing – mit Rabatten und Gutscheinen Geld sparen

Ein aus den USA herübergeschwappter Trend ist Couponing. Hierbei handelt es sich um den Einkauf mit sogenannten Coupons. Herausgegeben werden sie meist von den Herstellern bestimmter Produkte. Ein solcher Coupon könnte bedeuten, dass auf ein bestimmtes Produkt ein Rabatt von 0,50 Euro gewährt wird. Wer nun also ein Produkt mit einem regulären Preis von 2,00 Euro kauft, kann mit dem Coupon 0,50 Euro sparen und zahlt am Ende nur noch 1,50 Euro! Hier kommt ein Geheimtipp: Wer nach Angeboten Ausschau hält, spart oft noch mehr. Wenn das gewählte Produkt im Angebotsprospekt von 2,00 Euro auf 1,50 Euro reduziert ist und dann noch der Coupon-Rabatt abgezogen wird, zahlt der Kunde am Ende nur noch 1,00 Euro. Versandkostenfrei – immer nach Gutscheincodes schauen

Online-Shopping ist sehr beliebt und in vielen Fällen auch günstiger. Ein großes Problem sind allerdings die Versandkosten. Die lassen sich regulieren, wenn ein Blick auf Gutscheine geworfen wird. Viele Anbieter bieten regelmäßig Gutscheincodes für kostenlosen Versand an. Manchmal muss dabei ein Mindestbestellwert erreicht werden, manchmal aber auch nicht.

Tipp: Wer es nicht schafft, den Mindestbestellwert zu erreichen, kann gemeinsam mit Freunden eine Sammelbestätigung tätigen. Egal ob in der Apotheke, in der Drogerie oder im Klamottenladen, meist braucht gerade noch irgendjemand von den Freuden ebenfalls ein paar Produkte. So lässt sich das Geld für den Versand sparen und es wird billiger.

Fazit: Sparen ist auch heute noch möglich

Sparen wie zu Omas Zeiten ist vorbei. Heute packt keiner mehr sein Geld in den Sparstrumpf, sondern eher aufs Tagesgeldkonto. Die obigen Tipps zeigen aber klar, dass Sparen auch heute noch möglich ist. Die Varianten haben sich sogar vermehrt, denn es gibt zahlreiche Tricks, die für mehr Geld in der Kasse sorgen. Viele Angebote lassen sich sogar miteinander kombinieren. So kann eine Cashback-Aktion manchmal auch mit einem Rabatt-Coupon oder einem Gutschein für Versandkostenfreiheit genutzt werden.

Auch wenn es ein paar Minuten dauert, verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen, am Ende lohnt es sich. So bleibt sogar der ein oder andere Euro fürs Sparschwein übrig.