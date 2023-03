Mitmenschlichkeit wärmt!

Initiative verteilte in 6 Wochen über 1000 Jacken an hilfsbedürftige Menschen

Gemeinsam gegen Kälte, lautete das Motto einer Gemeinschaft nordhessischer Organi-sationen, Sozialverbände, Unternehmen und Bürger*innen. Getreu dem Motto „nicht reden – sondern handeln“ entstand der Entschluss, eine regionale Hilfsaktion ins Leben zu rufen. Innerhalb kürzester Zeit zog die Aktion weite Kreise, verbunden mit der klaren Botschaft: Nordhessen rückt zusammen.

Die Unterstützung und Solidarität, die sowohl den Organisatoren, als auch den Betroffenen seitens der Bevölkerung entgegengebracht wurde, hat alle Erwartungen erfüllt. So konnte das anvisierte Ziel mehr als verdoppelt werden. Dies lag auch daran, dass die Aktion überregional ebenfalls auf breite Zustimmung stieß und mit Kleiderspenden (u.a. auch aus Bayern) unterstützt wurde.

Im Ergebnis wurden nicht nur über 1.000 Jacken und sonstige wintertaugliche Kleidung verteilt, sondern es entwickelten sich am RuruHaus unzählige Gespräche zwischen Helfern, Spendern und Bedürftigen. Insbesondere hieran konnte man feststellen, wie wichtig der persönliche Dialog, ein nettes Wort oder einfach auch nur ein wenig Verständnis sein können. Angesichts dessen, dass der Frühling vor der Tür steht, wird die Aktion am Freitag, 10.03.2023 in der Zeit von 11.00-17.00 Uhr vorerst ein Ende finden. Für diesen finalen Tag ist jedoch noch einiges geplant.

So werden die Organisatoren vor Ort sein und nochmals Kleidung verteilen. Soziale Vereine und Verbände präsentieren sich und ihr Angebot, ebenso wie die Tierärztin Dr. Birgit Wiegand für den Bereich Tiernothilfe. Zudem verteilt das namhafte Restaurant Da Vinci in der Mittagszeit kostenfrei Suppe für Bedürftige. Aufgrund dessen, dass die Aktion „Mitmenschlichkeit wärmt“ eine solch positive Resonanz unter allen Beteiligten fand, steht für die Macher*innen rund um das Netzwerk Nordhessen fest, dass es eine Fortsetzung mit anderen Solidaritätsmaßnahmen geben wird.

PM: Achterwind Innovations Konzepte GmbH