Feierstunde für Baudenkmäler: Landkreis vergibt DenkMalPreis des Landkreises

Bereits seit November 2022 ist bekannt, wer die DenkMalPreis- Preisträger sind. Für uns alle ist es eine Freude endlich gemeinsam ihre Leistungen zu würdigen“, betont Landrat Andreas Siebert bei der Preisverleihung in Helsa. Im Saal des „König von Preußen“ fanden sich rund 80 Menschen zur Feierstunde zusammen. Nicht nur die drei Topplatzierten erhielten Preise. Zudem wurde ein „Sonderpreis Besonderes Bürgerschaftliches Engagement“ sowie ein „Sonderpreis Industriekultur“ vergeben.

„Für das überdurchschnittliche Engagement, die hohe Fachlichkeit und die beispielhafte Leistung bei der denkmalgerechten Instandsetzung werden Kerstin und Jochen Siebert mit dem DenkMalPreis geehrt“, lobt Landrat Andreas Siebert die Leistung der Erstplatzierten. Mit dem Erhalt des Gebäudes aus dem 18.Jahrhundert blieben viele Originaldetails, wie farbige Wandbemalungen, erhalten. Die Möglichkeit ein derartiges Objekt zu mieten, sei im ländlichen Raum eine Seltenheit und ein Glück für die Mieter, so Landrat Siebert. Die Erstplatzierten dürfen sich zudem über ein Preisgeld der Firma Löber aus Hofgeismar freuen. Alle Gewinner erhalten eine Glastafel für ihr Gebäude.

Zweitplatzierte sind Anja und Ralf Klotzsche aus Bad Emstal‐Riede mit ihrer Hofanlage von 1899. Der dritte Platz wurde an Dorothea Fellinger für ihr historisches Zweifamilienhaus in Niederlistingen vergeben. „Die Jury hat herausragende Objekte bewerten dürfen. Der Erhalt von historischen Gebäuden bekommt durch den DenkMalPreis eine Würdigung“, so Denkmalschutzdezernent Thomas Ackermann.

Der „Sonderpreis Industriekultur“ ging an René Pabst für seinen ehemaligen Bahnhof in Baunatal‐Rengershausen, der nun als modernes Wohnhaus genutzt wird. Der Heimat‐ und Geschichtsverein Fuldabrück hat den Sonderpreis für „Besonderes Bürgerschaftliches Engagement“ für das „Walter’sche Häuschen“ erhalten. Der Verein bekommt für den Sonderpreis ein Preisgeld gestiftet von der Firma Löber Baustoffe in Hofgeismar. „Historische Gebäude sind ein Erbe, welches es zu bewahren gilt. Es ist wichtig, dass sich Menschen dafür einsetzen“, erklärt Patricia Ruffini von der Demografie Agentur nach der Feierstunde.

Musikalisch untermalt wurde der Abend von Dörte Maske, Opernsängerin, und Nellya Masur am Klavier.

PM: LANDKREIS KASSEL