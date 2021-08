Seit Anfang Juli 2021 bis voraussichtlich 3. September 2021 finden entlang der Konrad-Adenauer-Straße im Abschnitt zwischen Bilsteiner Born und Autobahnanschlussstelle Bad Wilhelmshöhe verschiedene Baumaßnahmen statt. Dabei sind in Teilabschnitten zeitweise Vollsperrungen notwendig.

In der Zeit von Freitag, 13. August 2021, 5 Uhr, bis Montag, 16. August 2021, 5Uhr, wird die Konrad-Adenauer-Straße zwischen Anschlussstelle Bad Wilhelmshöhe und Bilsteiner Born für Asphaltierungs- und Vormarkierungsarbeiten für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

In dieser Zeit wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die Korbacher Straße, Hohefeldstraße, Nordshäuser Straße und Bilsteiner Born umgeleitet. Der Radverkehr wird in beiden Richtungen über die Straßen Am Hahnen und Bilsteiner Born umgeleitet. Fußgänger können die Baustelle auf dem Gehweg passieren. Das Konferenzhotel und Restaurant Steinernes Schweinchen ist über den Pangesweg erreichbar. Es erfolgt eine gesonderte Beschilderung ab der Nordshäuser Straße/ Ecke Hohefeldstraße in den Eichholzweg, in die Straße Am Hahnen und den Pangesweg.

Eine letzte Vollsperrung findet im Zeitraum von Freitag, 27. August 2021, 5 Uhr, bis Montag, 30. August 2021, 5 Uhr, statt. Die Konrad-Adenauer-Straße wird zwischen Anschlussstelle Bad Wilhelmshöhe und Bilsteiner Born für das Errichten von Querungsinseln und weiteren Markierungsarbeiten für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

In dieser Zeit wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die Korbacher Straße, Hohefeldstraße, Nordshäuser Straße und Bilsteiner Born umgeleitet. Der Radverkehr wird in beiden Richtungen über die Straßen Am Hahnen und Bilsteiner Born umgeleitet. Fußgänger können die Baustelle auf dem Gehweg passieren. Anlieger und Linienbusse können den gesperrten Abschnitt weiterhin befahren. Es entfällt lediglich die zwischen 0.30 Uhr bis 5.10 Uhr verkehrende Linie N53.

Außerhalb dieser beiden Vollsperrungen wird der Verkehr weiterhin im Baustellenbereich mithilfe einer Engstellensignalisierung am Baufeld vorbeigeführt. In dieser Zeit ist das Konferenzhotel und Restaurant Steinernes Schweinchen und der P+R Wanderparkplatz Brasselsberg erreichbar. Der Parkplatz steht während der Arbeiten eingeschränkt zur Verfügung.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

PM: Stadt Kassel