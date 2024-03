Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Kassel: Junge Talente präsentieren ihre Innovationen an der Universität Kassel

Am vergangenen Wochenende fand der Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Kassel an der Universität Kassel Fachbereich Elektrotechnik/Informatik statt. Diese alljährliche Veranstaltung ist eine Plattform für junge Forscherinnen und Forscher, um ihre innovativen Projekte und Ideen einem breiten Publikum vorzustellen.

Die Universität Kassel öffnete ihre Türen für eine Vielzahl von talentierten Jugendlichen aus ganz Hessen, die mit Begeisterung und Engagement ihre Forschungsarbeiten präsentierten. Von beeindruckenden Experimenten in den Naturwissenschaften bis hin zu kreativen technologischen Innovationen erstreckte sich das Spektrum der vorgestellten Projekte.

Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre Arbeiten in verschiedenen Kategorien wie Biologie, Chemie, Physik, Technik und Arbeitswelt zu präsentieren. Dabei standen nicht nur die wissenschaftliche Qualität der Projekte im Vordergrund, sondern auch deren praktische Anwendbarkeit und Innovationspotenzial.

Der Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Kassel war nicht nur eine Gelegenheit für die jungen Teilnehmer, ihre Forschungsarbeiten einem breiten Publikum vorzustellen, sondern auch eine inspirierende Veranstaltung, die die Bedeutung von Wissenschaft und Innovation betonte. Durch solche Initiativen werden junge Talente ermutigt, ihre Neugierde zu fördern, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu leisten.

Kassel kann stolz auf das Schülerforschungszentrum SFN sein, das erneut zwei beeindruckende Preise mit nach Hause gebracht hat. Julius und Christian wurden im Bereich Biologie mit dem Sonderpreis „Source of Inspiration“ ausgezeichnet, während Robin, der auch Mitglied im Astronomischen Arbeitskreis Kassel ist, den ersten Platz im Bereich Geo- und Raumwissenschaften für seine Mondkratervermessung errungen hat.“

Bilder © NHR