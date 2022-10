ELLA ENDLICH sucht Kasseler Chor für ihr ENDLICH Weihnachten Konzert in der Kreuzkirche

Am 27. Dezember 2022 kommt Ella Endlich mit ihrem Weihnachtskonzert „ENDLICH Weihnachten“ nach Kassel in die Kreuzkirche. Für dieses Konzertprogramm sucht die Sängerin und Entertainerin einen Chor aus Kassel, der mit ihr und ihrem Vater zusammen auftritt. Interessierte Chöre sollten sich unter folgender E-Mail melden: gl@funkturmverlag.de

Jedes Jahr erleben wir aufs Neue die Verzauberung eines besonders beliebten Weihnachtsfilms. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ erwärmt die Herzen und die Titelmelodie, komponiert von Karl Svoboda, liegt in aller Munde. Durch Millionen Wohnzimmer flimmert der Klassiker von 1973. Und seit 2009 gibt es in Deutschland eine Stimme, die dieser Melodie einen modernen Anstrich verleiht.

Ella Endlich, einst als Pop-Sternchen der späten 90‘er Jahre, später als Musical – und Theaterdarstellerin schaffte sie es in das Gewand des Aschenbrödels zu schlüpfen und doch ihre eigene künstlerische Note als Texterin und Sängerin durch Songs wie „Gut gemacht“, „Geschichten“ oder ihre aktuelle Single „Diamant“ zu etablieren. Bekannter wurde sie durch DSDS, Let’s Dance und der Pokalsieg im Format „The masked singer“ als Zebra bescherte ihr breite Anerkennung für ihre außergewöhnliche Stimme, die weit über die Genregrenzen zu fliegen scheint. „Ich bin eine Vollblutmusikerin und finde es spannend mit meiner Stimme viele Stile zu entdecken“, so das Allroundtalent.

Nach der Erfolgstournee rund um Weihnachten 2019 wird es auch dieses Jahr wieder festlich, feierlich, emotional und familiär! Ella Endlich wird mit ihrem Vater Norbert Endlich das Konzertpublikum erneut auf das Fest der Liebe einstimmen.

Ihr Vater Norbert Endlich, der als Musikproduzent schon früh das Talent seiner Tochter erkannte und förderte, wird sie am Piano und an der Gitarre begleiten. Neben Weihnachtsliedern und weiteren Hits wird sicher auch die eine oder andere Geschichte erzählt, wie es denn früher bei Endlichs an Weihnachten zuhause war.

Am 27. Dezember 2022 verzaubert Ella Endlich ihre Gäste mit einem intimen Konzertprogramm in der Kasseler Kreuzkirche!

ELLA ENDLICH

ENDLICH Weihnachten

Kassel

Dienstag, 27.12.2022, 19:00 Uhr

Kreuzkirche

Luisenstraße 11-15

34119 Kassel

Ticketlink:

https://www.eventim.de/event/ella-endlich-endlich-weihnachten-ev-kreuzkirche-15188348/