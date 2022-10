Nach 20 Jahren aus und vorbei: Manga-Messe Connichi verlässt Kassel!

Vom 7.-9.10.2022 fand in Kassel erneut die überaus beliebte Anime-Messe Connichi statt.

Nach 2 Jahren Corona bedingter Pause, wurde Kassel wieder Anziehungsmagnet für Superhelden*innen, Fabelwesen, Feen und vielen weiteren zauberhaften Fantasiegestalten.

Jedes Jahr pilgerten dutzende Anime-Fans nach Kassel, um nicht nur ihre liebevoll und zum Teil sehr aufwendig angefertigten Kostüme (Cosplays) zu präsentieren; sondern auch um etliche Freunde aus der Anime-Szene wieder zu treffen. Kassel war für viele Fans ein besonderes Event – familiär-harmonisch und voller Liebe und Vielfalt.

Doch damit ist nun Schluss; nachdem die erste Connichi noch im Mai 2002 in Ludwigshafen statt fand, wurde die Connichi seit 2003 in Kassel veranstaltet.

Ab 2023 wird die Connichi nun in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden statt finden.

Am letzten Veranstaltungstag, wurde dies kurz nach dem offiziellen Ausstellungsende bekannt gegeben und sorgte bei vielen Besuchern*innen nicht nur für betrübte Gesichter, es wurden auch vor der Stadthalle rege Diskussionen mit der Frage nach dem warum geführt.

Noch ist dazu keine offizielle Stellungnahme dazu bekannt.

Weiterführende Informationen unter: https://www.connichi.de/

Wir sagen DANKE für viele wundervolle Connichi-Jahre in denen wir von der Connichi berichtet haben. Es war uns eine große Freude und ein jährliches Highlight, dass wir schmerzlich vermissen werden. Wir haben wunderbare Menschen kennen lernen dürfen und die Erlebnisse werden immer in unseren Herzen bleiben.

Mit unserem nun letzten Videobeitrag von der Connichi 2022, als wir auch noch nichts von dem Ende wussten; verabschieden wir uns von der Connichi und wünschen Ihnen nochmal ganz viel Freude.

