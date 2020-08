Lock Lock Lockdown – Lockerungsübungen

Stattfindende Veranstaltungen werden mit Bedacht und Abstand durchgeführt.

Wegen begrenzter Platzanzahl ist jeweils eine Reservierung / Anmeldung unbedingt erforderlich:

www.kulturfabrik-kassel.de; info@kulturfabrik-kassel.de; Tel. 0561-57 25 42

Urban Specials

So 16.08.20

Blauer Sonntag – Auf Achse Spezial 2020 – Tage der Industriekultur Nordhessen

12.15 Uhr und 15.15 Uhr:

Musikalische Reise durch die Salzmanngeschichte mit Oliver Leuer

Treffpunkt:

Salzmannfabrik | Sandershäuser Str. 34 | 34123 Kassel

an der Skulptur „Das Haus“ von Christine Ermer

Eintritt frei │ Spenden willkommen

Veranstalter: Kulturfabrik Salzmann │ netzwerk industriekultur nordhessen nino

Salzmann-gestern-heute-morgen

Ein rasanter Streifzug durch 130 Jahre Firmen- und Menschengeschichte. Oliver Leuer singt und spielt die Geschichte von der schönen Weberei und führt um die einzigartige Fabrikanlage.

Seit 1890 in Bettenhausen angesiedelt, beschäftigte Salzmann 1913 ca. 5.000 Menschen, die u.a. Militärzelte, Uniformen, Tornister, Postsäcke, Mäntel und Zirkuszelte herstellten. 1.200 Personen stellten in den 1960er Jahren noch Campingartikel her. 1971 wurde die Produktion eingestellt. Die Kulturfabrik Salzmann war von 1987–2012 im Fabrikgebäude beheimatet. Das Fabrikgelände soll nun eine Revitalisierung und Umnutzung als Wohn-, Gewerbe- und Kulturstandort erfahren. www.blauer-sonntag.de.

Anmeldung erforderlich: Frau Jentsch, Tel. 0561-70949-11, an@blauer-sonntag.de oder www.blauer-sonntag.de

ÖPNV:

Tram 4 + 8, Bus 32: Haltestelle Sandershäuser Straße

PM: