„LUNA: Eine Unvergessliche Finissage in der Nachrichtenmeisterei“

Die Finissage „LUNA“ Vollmondkonzert von Udo P. Leis in der Nachrichtenmeisterei verwandelten die Nacht in ein einzigartiges Erlebnis. David Spyra vom SNF und AAK Kassel stellte seinen 10″ Newtonteleskop zur Verfügung, um einen strahlenden Lichtkegel auf den Vollmond zu richten. Als ob das nicht schon beeindruckend genug wäre, wurden zusätzlich noch Flakscheinwerfer aus alten Bundeswehrbeständen auf den Erdtrabanten gerichtet.

Es war eine Finissage, wie sie in Kassel noch nie zuvor erlebt wurde. Musikkünstler, die zuvor noch nie zusammen gespielt hatten, präsentierten eine Symphonie aus Synthesizern und Musikinstrumenten, die ihresgleichen suchte. Die Klänge der Dynamo-Orgel und die beeindruckenden Lichteffekte verschmolzen zu einem audiovisuellen Spektakel, das die Besucher in ferne Welten entführte und die Tiefe der Musik in eindrucksvoller Weise erlebbar machte.

Diese unvergessliche Nacht bewies einmal mehr, dass die Fusion von Kunst, Technologie und Musik zu magischen Momenten führen kann. Es war eine Nacht, die nicht nur die Sinne berührte, sondern auch die Herzen der Menschen eroberte und die Vorstellungskraft auf ungeahnte Weise beflügelte.

Bilder © NHR