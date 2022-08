Urban5Gallery: Künstler Mario Olek versetzt einen mit seinen Bildern in eine andere Welt.

Vergangenen Samstag hatten wir das Vergnügen, die beiden Künstler Mario Olek und Alex Mosler in der Urban5Gallery zu treffen. Mario Olek’s Kunstwerke versetzen einen in eine andere Welt, eine Reise durch Raum und Zeit. Alex Mosler alias Tape Moss sorgte für die richtige Lichtinszenierung, wodurch die Kunstwerke eine besondere Plastizität bekamen.

Über ihren Lebensweg und was sie zur Kunst inspiriert hat, erfahren Sie in unserem Interview.

Die Ausstellung in der Urban5Gallery in der Kasseler Adolfstraße läuft vom 20.08.22 – 03.09.22, Mi. bis Fr. 16:00-21:00 Uhr, Sa.+ So. 14:00-20:00 Uhr

Vernissage: 16:00-22:00 Uhr

Finissage: 16:00-22:00 Uhr

