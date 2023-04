Weinreise „On my way“ mit Künstlerin Oksana Kyzymchuk im Kunstinkubator Kassel

Die Weinhandlung Schluckspecht und die Künstlerin Oksana Kyzymchuk, die gerade mit ihrer Ausstellung „On my way“ im Kunstinkubator Kassel am Königstor 2 für Aufmerksamkeit sorgt, haben zusammen eine Weinreise unter dem Ausstellungstitel „On my way“ komponiert.

Die Weinreise führt am Donnerstag, den 4. Mai 2023 von 17.00 – 22.00

Uhr in verschiedenen Stationen durch Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich und natürliche durch die Ausstellung.

Der Eintritt beträgt 15 Euro (alle Weine und kleine Köstlichkeiten inklusive).

Die Anzahl der Eintrittskarten ist limitiert und sind in den Filialen von Schluckspecht sowie im Kunstinkubator Kassel am Königstor 2 während der Öffnungszeiten erhältlich.

Kontakt: Oksana Kyzymchuk – Telefon 0172 4096315

Email:oksana.kyzymchuk@gmx.de