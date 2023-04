Entdeckungstour in Nordhessen: Heimat der Gebrüder Grimm

Nordhessen rund um Kassel hat einiges zu bieten. Überraschende Landschaften, beeindruckende Stauseen wie der Edersee, den Herkules in Kassel und einige Wild- und Naturparks, die man sich bei einem Aufenthalt in Kassel und Umgebung nicht entgehen lassen sollte. Natur, historisches, architektonische Perlen und natürlich das geistige Erbe der Gebrüder Grimm machen Nordhessen zu einem sehr interessanten Ausflugsziel.

Märchenhafte Landschaften und kulturelle Perlen der Region

Nordhessen ist gepflastert mit Schlössern und Burgen, die Zeugen der reichen Geschichte der Region sind. Wer sich ein paar Tage frei machen kann, um sich Städte wie Kassel, Fulda, Rotenburg an der Fulda oder Bad Wildungen mit dem Schneewittchenhaus anzuschauen, der sollte die richtige Kameraausrüstung dabei haben. Viele Ortschaften liegen direkt an der Deutschen Märchenstraße.

Kassel: Heim der modernen Kunst

Kassel steht für zeitgenössische Kunst. Mit der Documenta, der Messe für moderne Kunst, die seit 1955 regelmäßig in Kassel stattfindet, hat die nordhessische Metropole einen Anziehungspunkt geschaffen. Mehrere Hunderttausend Kunstfans besuchen diese Messe, wenn sie alle fünf Jahre abgehalten wird. Einmal in der Stadt lohnt es sich ebenfalls, das Fridericianum und andere Museen zu besuchen.

Was in Kassel nicht fehlen darf, ist der Besuch der Grimmwelt, die den berühmten Geschichten erzählenden Brüdern gewidmet ist.

Bad Wildungen: Auf den Spuren von Schneewittchen

Die Kamera steckt griffbereit in der Tasche und das sollte sie, denn in Bad Wildungen kann der 518 Meter hohe Homberg erklommen werden. Außerdem gibt es das Schneewittchenhaus Bergfreiheit. Das perfekte Ziel für Märchenliebhaber. Moderne Kunst findet sich auch hier. Denn im 2006 vergrößerten Kurpark wurde ein interessanter Skulpturenweg mit vielen modernen Kunstwerken angelegt. Auch Museumsfans kommen in Bad Wildungen wieder auf ihre Kosten. Im barocken Schloss Friedrichstein befindet sich das Stadtmuseum.

Schwalmstadt: Wo Rotkäppchen auf den bösen Wolf traf

Auch heute noch könnte man das typische rote Käppchen des gleichnamigen Märchens in Schwalm vorfinden, denn die rote Kappe gehört hier zur traditionellen Frauentracht. Schwalm ist eine kleine gemütliche Stadt mit nur 18.000 Einwohnern. Der Hexenturm und das historische Rathaus ziehen die Besucher an, die Schwalm bei einem Tagesausflug erkunden.

Die Gebrüder Grimm und ihr Einfluss auf die Welt

Auf den ersten Blick scheinen die Gebrüder Grimm nur Märchen gesammelt zu haben. Doch das ist bereits ein unglaubliches Werk, denn bis heute wurden die Märchen der Gebrüder Grimm in 170 Sprachen übersetzt und es sollten Milliarden von Büchern auf der ganzen Welt in Umlauf sein. Obwohl das bereits ein enormes Lebenswerk ist, werden die beiden Brüder auch als die Begründer der Germanistik angesehen.

Beide waren Gelehrte, arbeiteten an Universitäten und in verschiedenen Ämtern und erforschten ihr Leben lang die Wurzeln der deutschen Sprache. Sie waren in verschiedenen Regierungen tätig, darunter unter König Jérome Bonaparte und im preußischen Außenministerium.

Als besonders fruchtbare Jahre sahen die Brüder ihre Anstellung als Bibliothekare in Kassel an. In dieser Zeit (1816 bis 1829) wurde nicht nur der erste Band der “Deutschen Grammatik” veröffentlicht, sondern auch das „Grimm’sche Wörterbuch”.

10 Jahre Sammelleidenschaft sorgen für Weltruhm

Die Mitgliedschaft in der Romantikergruppe “Heidelberger Romantiker”, in der auch bekannte Namen wie Clemens Bretano, Achim von Armin oder Caroline von Günderode vertreten waren, hatte einen großen Einfluss auf die frühen Jahre der Brüder. Die Jahre 1805 bis 1815 gelten als die Sammeljahre, in der die beiden die mündlichen Überlieferungen der Menschen der Region auf Papier festhielten – die berühmten Märchen der Gebrüder Grimm. Der erste Band von “Kinder- und Hausmärchen” erschien im Jahre 1812, der zweite folgte 1815.

Besonders wertvoll war das Gedächtnis der Bäuerin Dorothea Viehmann, die 40 Märchen im Gedächtnis behalten hatte. Diese erste große Arbeit sahen die Brüder nicht als Wirtschaftsprojekt, das großen finanziellen Erfolg erzielen sollte. Vielmehr sahen sie in Ihrer Arbeit einen Dienst für das Kulturerbe Deutschlands.

Mit der Märchensammlung, die auch viele Mythen und Sagen der Region beinhaltet, haben die Grimms wesentlich zum geistigen Erhalt alter Weisen beigetragen und werden heute als wichtigste Persönlichkeiten der Geisteswissenschaften angesehen. Das Märchenbuch ist das meistgelesene Buch weltweit, fast jedes Kind auf der Welt kennt mindestens ein Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. Doch nicht nur das. Mit ihren breitgefächerten Interessen, die Sprach- und Literaturwissenschaften, Geschichts- und Mythenkunde und auch die Rechtswissenschaft umfassen und ihrem politischen Wirken haben die Brüder wichtige Impulse für die Volkskunde, Germanistik und die Gründung anderer Philologien Europas gegeben.

Nordhessen: Hotspot für Geisteswissenschaften und Kultur

Wohin soll es am langen Wochenende gehen? Kassel und Umgebung sind die perfekte Wahl für alle, die es kulturell mögen und den deutschen Märchen ein wenig auf die Schliche kommen wollen. Neben wunderschöner Natur besticht der Norden Hessens mit viel Kunst, historischen Bauwerken und vielen anderen interessanten Höhepunkten.