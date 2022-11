Am 12. November findet die 3. Rallye Hessisches Bergland statt

Dem veranstaltenden Verein, dem Rallye-Team-Hessisches-Bergland e.V. im ADAC ist es gelungen, diese Veranstaltung auf einen Rallyetag zu komprimieren und trotzdem einen attraktiven Rallyetag zu organisieren und neben der eigentlichen motorsportlichen Herausforderung noch zusätzlich die weltweit erste Elektro-Effizienz-Challenge auszurichten. Hier fahren die Teilnehmer 2 Stunden mit einer vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeit vom 70 km/h auf dem Rundkurs um anschließend zu ermitteln, wer an wenigsten Energie verbraucht hat.

Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt. Neben mehreren Tesla Roadster treten auch eines Jaguar Landrover I-Pace MY21, ein VW e-Golf und ein Chrysler 500e an im Wettbewerb um die effizienteste Fahrweise an. . Dazu ist der Malsfeldring, also die Straßen zwischen Malsfeld, Beiseförth und Dagobertshausen am Samstag ab 10:00 Uhr gesperrt. Nach der Elektro-Effizienz-Challenge findet dort noch am Nachmittag ab 13:20 Uhr die Retro-Rallye und die sportliche Rallye 70 statt. Die Sperrung wird voraussichtlich gegen 19:00 Uhr beendet sein.

12:00 Uhr werden dann die Starter der Rallye 70 zu den Wertungsprüfungen in den Knüll geschickt. Hier stehen die Wertungsprüfungen Großropperhausen und Seigertshausen auf dem Programm.

Dazu werden die L3152 zwischen Frielendorf und Großropperhausen und die K 124 zwischen Großropperhausen und Obergrenzebach zwischen 11:30 Uhr und 20:00 Uhr und die L3158 zwischen Seigertshausen und Großropperhausen sowie Seigertshausen und Neukirchen die L 3152 sowie die L3155 zwischen 12:00 Uhr und 20:30 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt sein. Nach den sportlichen Rallyeteams starten hier ab ca. 16:00 Uhr die Teilnehmer der Retro-Rallye zu ihren beiden Runden auf den Strecken.

Ab 16:00 Uhr werden dann die Rallyeteilnehmer auf dem Malsfeldring erwartet um anschließend noch die Wertungsprüfung Melsungen zu absolvieren. Hierzu ist die L 3222 zwischen dem Herkules Baumarkt und Melgershausen ab 12:45 Uhr bis ca. 21:30 Uhr gesperrt. Dort starten schon um 13:50 Uhr die historischen Rallyefahrzeuge. Ab 18:20 Uhr werden dann alle Rallyeteilnehmer zum Zieleinlauf auf dem Melsunger Marktplatz erwartet.

Sportlich geht es bei der Veranstaltung um mehrere Meisterschaften. Die Rallye Hessisches Bergland ist der Endlauf des DMSB-Rallye-Cups, der 2. Bundesliga des Rallyesports. Erstmals treffen hier die Teams der Region Nord und der Region Süd aufeinander. Die Wertung der Region Nord führt Mike Melzer auf einem Suzuki Swift Sport mit 44,8 Punkten an. Hans Limpert führt mit 45,99 Punkten die Region Süd im BMW e30 320is an, dicht gefolgt von Alexander Kazmierzak im Opel Corsa mit 45,59 Punkten. Auch die Teilnehmer des DMSB-Rallye-Cup Junior werden sich mit den anderen Teilnehmern messen. Insgesamt haben sich bis zum 2.11. schon 42 Teams angemeldet. Nennungsschluss ist aber erst am 7.11.22. Es wird spannend, ob der Lokalmatador Stefan Göttig aus Fuldatal seinen Sieg auf der Rallye Hessisches Bergland wiederholen kann oder ob ein anderer aus dem starken Teilnehmerfeld zuerst durch das Ziel fährt.

Die bisher gemeldeten 50 Teilnehmer der Retro-Rallye fahren um den Historic-Rallye Cup. Bisher führt das Team Lenz /Wallenda aus Eschwege die Meisterschaft an, dicht gefolgt vom Team Raschig / Schaffczyk aus Obrigheim

PM: Manfred Eifert