MT lädt Fans zum Austausch ein

Die MT Melsungen sucht den Austausch mit ihren Fans. Nach der Sieglos-Serie in diesem Jahr besteht auf Seiten der Anhänger des Handball-Bundesligisten Redebedarf – dem kommen die Profis nun nach. Am Donnerstag, 23. März, veranstaltet die MT im Foyer der Kasseler Rothenbach-Halle ab 18 Uhr ein Fantreffen.

Die Einladung richtet sich an alle, die sich dem nordhessischen Handball-Bundesligisten verbunden fühlen. Zulassungsbeschränkungen wird es nicht geben.

Die zuletzt lauter gewordene Kritik der Anhänger sei absolut nachvollziehbar, sagt Sportdirektor Michael Allendorf: „Deshalb ist es uns auch so wichtig, in dieser schwierigen Phase mit unseren Fans in den Dialog zu treten.“ Es gehe dabei um einen offenen Austausch.

Bei der von Bernd Kaiser moderierten Veranstaltung wird die Mannschaft samt Trainer und Sportdirektor anwesend sein. Auch Vorstand Axel Geerken, der im besonderen Fokus der Fan-Kritik steht, wird sich den Fragen stellen. Für Sportdirektor Allendorf ist es wichtig zu zeigen, „dass wir uns nicht wegducken und stattdessen auf unsere Fans zugehen. Wir brauchen sie jetzt mehr denn je.“

Vorab Fragen schicken

Während des Fantreffens besteht die Möglichkeit, Fragen an Spieler und Verantwortliche zu richten. In diesem Zusammenhang eine Bitte: Schicken Sie vorab Ihre Fragen zu! Dadurch können die Themen besser strukturiert und sich ähnelnde Fragen zusammengefasst werden. Die Mailadresse lautet: presse@mt-melsungen.de

Parkmöglichkeiten am Donnerstag gibt es auf dem Parkplatz C (sonst VIP-Parkplatz), durch den VIP-Eingang (Tor C, seitlich des Haupteingangs) geht es in das Foyer der Rothenbach-Halle. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

(MK)