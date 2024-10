Technik trifft Kreativität: Halloween-Deko-Workshop bei der Codeweek Nordhessen

Im Rahmen der Codeweek Nordhessen fand am 29. Oktober 2024 im Future Space ein Workshop zur Herstellung von Halloween-Dekoration statt. Hierbei lernten die teilnehmenden Kinder grundlegende Techniken des Lötens.

Unter Anleitung von Philipp Jäger vom Future Space löteten die jungen Teilnehmer LEDs und Widerstände auf Platinen und schlossen diese durch das Anlöten eines USB-Stromkabels an eine Energiequelle an. Die fertigen Platinen wurden anschließend in lasergeschnittene Holzkürbisse eingebaut, wodurch eine funktionale und leuchtende Halloween-Dekoration entstand.

Der Workshop ermöglichte es den Kindern, technische Grundlagen kreativ zu nutzen und bot eine praktische Einführung in das Arbeiten mit elektronischen Bauteilen.

Link: https://www.futurespace.org/

Bilder/Text © NHR