Wegen des erforderlichen Austauschs des Kanals in der Klinikstraße und Anschlussarbeiten in der Ahnatalstraße ergeben sich von Montag, 8. Mai, bis voraussichtlich 15. September 2017 für den Verkehr einige Einschränkungen. Die Durchfahrt durch die Klinikstraße ist nicht mehr möglich. Anlieger erreichen ihre Grundstücke je nach Baufortschritt entweder von der Ahnatalstraße aus oder über Amselstraße und Sängelsrain. In der Ahnatalstraße zwischen Amselstraße und Seebergstraße wird im Bereich des Baufelds die Durchfahrtbreite verringert. Die Ahnatalstraße bleibt jedoch in beiden Richtungen dauerhaft befahrbar.

Die Zufahrt zur Elena Klinik und zur Seniorenwohnanlage am Sängelsrain erfolgt über die Amselstraße/Sängelsrain/Klinikstraße oder über Seebergstraße/Teiltriescher Straße/Sängelsrain/Klinikstraße. Die Zufahrtswege werden ausgeschildert.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, diese Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

Quelle: Stadt Kassel





