Kassel (ots) – Am Freitagmorgen kam es zunächst zu verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einem bislang unbekannten Mann und einem Bankkunden, der am Geldautomat in einer Bank in Kassel-Bettenhausen Bargeld abhob. Der Streit eskalierte und mündete in einer handfesten Auseinandersetzung. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Polizeireviers Ost Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Mutmaßlicher Obdachloser fühlte sich offenbar gestört

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich die Auseinandersetzung um 6:00 Uhr. Zu dieser Zeit, so berichtet es der später angegriffene 51 Jahre alte Mann aus Kassel, habe er den Vorraum der Bank an der Leipziger Straße 162 betreten. Dabei fiel ihm ein Mann auf, der im dortigen Vorraum schlief. Unbeirrt dessen begab sich der 51-Jährige an den Geldausgabeautomaten und bediente diesen. Plötzlich und unerwartet stand der zuvor Schlafende auf und beleidigte den 51-Jährigen, da er sich in seiner Nachtruhe gestört fühlte. Den Beleidigungen folgten, ohne Vorwarnung, Schläge gegen den Kopf. Dabei fiel dem 51-Jährigen sein Smartphone aus der Hand und ging zu Bruch. Als der Bankkunde sich schließlich wehrte, türmte der Angreifer aus der Bank in unbekannte Richtung.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: Mann, ca. 40 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Er soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug einen leichten Oberlippenbart, führte eine Tasche mit sich und sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Nun bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Polizeireviers Ost Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

