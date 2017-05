Werbung Werbung



Hannover (ots)- Keinen liebevollen Spruch zum Muttertag für die Grußkarte parat und das Treffen mit der Mutter steht bevor? Kein Grund zur Panik – der Muttertag Spruchgenerator erzeugt auf Knopfdruck einen passenden Spruch und lässt sich durch viele Auswahlfilter genau personalisieren.

Alle Jahre wieder – Muttertag! Jedes Jahr aufs Neue dieselbe Frage nach einem tollen und liebevollen Spruch, der dem gekauften Geschenk noch mehr Ausdruck verleihen soll. Für alle, die noch einen Denkanstoß oder gar einen kompletten Spruch benötigen, hat Monsterzeug in diesem Jahr einen eigenen Muttertag Spruchgenerator entwickelt. https://www.monsterzeug.de/Muttertagssprueche-Generator Durch die Benutzung eines Filters und eines Schiebereglers, können Kategorie sowie Intensitätsgrad des Spruches bestimmt werden. Über 150 verschiedene Sprüche stehen dabei in den Kategorien liebevoll, lustig und poetisch zur Auswahl und passen damit perfekt zur eigenen Mutter.

Einen besonderen Scherz hat sich Monsterzeug mit einem zweiten Spruchgenerator überlegt – dem „Deine Mudda Spruchgenrator“. -> https://www.monsterzeug.de/Deine-Mudda-Witze-Generator

Erleben Sie das komplette Anti-Paket der schönen Muttertagssprüche in Kategorien wie absurd, fies oder animalisch. Einen besonders witzigen Spruch gefunden? Dann teilen Sie ihn doch auch direkt mit einem Bekannten und dessen Mutter. Kleiner Tipp am Rande: Stellen Sie sicher, dass die Beteiligten Spaß verstehen, denn Deine Mudda Sprüche sind bekanntlich oft am Rande des guten Geschmacks.

PM: Torben Reisgies (JH)





