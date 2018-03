Unsere Redaktion dachte sich, um unseren Zuschauern einmal eine Haarverlängerung zu zeigen, wagen wir den Selbstversuch. Daher haben wir uns auf den Weg in das von Kassel nahe gelegene Warburg gemacht. In dem schönen Städtchen hat Claire Kaiser gemeinsam mit ihrem Team den Salon Hair by Claire. Claire Kaiser fertigt dort u.a. Perücken an und bietet verschiedene Methoden der Haarverlängerung an.

Außerdem hat sie einen Onlinehandel mit exklusiven Echthaar und bietet auch einen Bondingservice an. Letztendlich wollten wir ihre patentierte T – Methode mit indischem Echthaar ausprobieren. Wie genau eine Haarverlängerung funktioniert und was man dabei beachten muss, können Sie in unserem ausführlichen Video sehen. Nur soviel vorweg Claire Kaiser ist eine wahre Haargöttin und der Salon und das gesamte Team bilden eine Wohlfülose. Weitere Informationen zu dem Thema, finden Sie auf der Internetseite:https://www.hairbyclaire.de/