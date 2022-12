Fahrplanwechsel in Nordhessen am 11. Dezember:

Jedes Dorf – jede Stunde: NVV setzt weiter auf Angebotsoffensive zum Fahrplanwechsel in Nordhessen – Mehr Angebot und neue Fahrzeuge im Norden der Landkreise Kassel und Waldeck-Frankenberg

Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember im Nordhessischen VerkehrsVerbund können sich viele Fahrgäste in großen Teilen der Landkreise Kassel und Waldeck-Frankenberg auf mehr Angebot und weitere neue, komfortable Fahrzeuge einstellen. Hier wurde das Busangebot neu ausgeschrieben und damit auch neu geplant. In allen anderen Landkreisen sind die Verbesserungen bereits erfolgt oder stehen in den nächsten Jahren mit den jeweiligen Ausschreibungen an.

Im Fokus steht in diesem Jahr erneut die Angebotsoffensive des NVV, bei der sukzessive ein Stundentakt für alle Bereiche in der Region eingeführt wird. Unter dem Motto Jedes Dorf – Jede Stunde hat der NVV bereits 2019 damit begonnen, die Qualität des öffentlichen Nahverkehres besonders im ländlichen Raum deutlich zu verbessern.

Im Eisenbahnverkehr sind keine umfangreichen Veränderungen im Dezember zu erwarten. Jedoch müssen sich die Fahrgäste im Laufe des Jahres auf Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Baumaßnahmen auf der ICE-Strecke Kassel <> Fulda wird der Fernverkehr ab dem 1. April bis zum Jahresende auf die Nahverkehrsstrecken umgeleitet. Dadurch ergeben sich in dieser Zeit erhebliche Änderungen für die Linien zwischen Kassel, Fulda, Bad Wildungen und Frankfurt. Der NVV informiert vor den jeweiligen Bauarbeiten noch einmal detaillierter über alle bekannten Kanäle.

„Trotz der aktuellen Rahmenbedingungen mit der Diskussion zur Umsetzung des Deutschlandtickets und den damit verbundenen Auswirkungen sind wir in der Lage, unser Buslinienangebot mit mehr Verbindungen und modernsten Fahrzeugen noch zu verbessern und auszuweiten. Für uns ist die Verkehrswende in Nordhessen kein geflügeltes Wort, sondern das Ziel unserer Arbeit. Deswegen setzen wir den Stundentakt Jedes Dorf – Jede Stunde auch im Jahr 2023 fort“, so NVV-Geschäftsführer Steffen Müller. „In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt aufgrund der gesetzlichen Ausschreibungen in den Landkreisen Kassel und Waldeck-Frankenberg. Hier profitieren die Fahrgäste von 45 Prozent mehr Busangebot rund um Bad Arolsen, Diemelsee, Korbach und Willingen, was einer Verdopplung des Taktes gleichkommt. Und zwischen Ahne und Fulda im Landkreis Kassel sind es 25 Prozent mehr. Diese Steigerungen zeigen, dass wir den Kunden ein attraktives Angebot bieten können.“

So entsteht auf den meisten Buslinien mindestens ein Stundentakt. Ziel war es im Landkreis Waldeck-Frankenberg, mit optimierten Anschlüssen und Verbindungen zwischen Bahn und Bus die Region besser zu erschließen und damit besonders den Bedürfnissen im Freizeitverkehr in einer der wichtigsten Tourismusregionen Hessens Rechnung zu tragen.

Für den Landkreis Kassel lag der Schwerpunkt rund um Vellmar, Ahnatal und Fuldatal. Dort sorgen neben dem neuen StadtBus-Angebot in Vellmar auch deutliche Angebotserweiterungen in den Gemeinden Ahnatal und Fuldatal für Verbesserungen. Dazu gehören die beiden neuen StadtBuslinien 43 und 44 sowie die neue Mobilfaltlinie 44M innerhalb der Stadt Vellmar. In der Gemeinde Ahnatal sind die Linien 48 Vellmar <> Ahnatal-Weimar und 49 im Ortsverkehr zukünftig auf neuen Linienwegen und teilweise doppelt so oft unterwegs. Für die Gemeinde Fuldatal liegt die Verbesserung in der Ausweitung des Angebotes vor allem auf der Linie 42 Kassel <> Hann. Münden, die zukünftig an allen Tagen bis nach Hann. Münden fährt.

Mit der Angebotsoffensive des NVV geht auch die bereits eingeläutete Komfortoffensive einher. Die neuen Fahrzeuge, die der NVV für die Bedienung der Linien verlangt, sind voll klimatisiert, verfügen über mehr Platz für Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen und haben standardmäßig niederflurgerechte Einstiege. Die neuen Fahrzeuge entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards. Dazu gehören z. B. Abbiegeassistenten, Kameraüberwachung, ABS-Systeme, Antischlupfregelung sowie zahlreiche weitergehende Sicherheitsmerkmale. Außerdem sind die Fahrgäste mit Fahrzeugen unterwegs, die den neuen Gestaltungsrichtlinien des NVV entsprechen, eine komfortablere Raumaufteilung haben, um so den veränderten Kundenwünschen Rechnung zu tragen.

Dafür hat der NVV gemeinsam mit den lokalen Nahverkehrsgesellschaften in der Region entschieden, künftig bei allen Fahrzeugen auf eine Optik zu setzen, die harmonisch zur nordhessischen Hügellandschaft passt. Neben der grün-weißen Farbgestaltung kommen dabei auch kleine Elemente wie illustrative Märchenfiguren zum Einsatz, die die Verbundenheit mit der Region unterstreichen und für eine gemeinsame Identität sorgen. Die Sitze, der Boden und der Himmel der Fahrzeuge sind farblich ruhig und elegant gehalten und lehnen sich wie auch die Außengestaltung an die NVV-Farbwelt an.

Zur besseren Information der Fahrgäste bietet ein Fahrgastinformationssystem durch Bildschirme in den Bussen die Details des Linienverlaufs. Eine entsprechende Innenraumgestaltung bietet sehbehinderten Fahrgästen durch die kontrastreiche Gestaltung eine bessere Orientierung.

Darüber hinaus setzt der NVV neben Komfort und Information auch auf eine klimaschonende Ausstattung. Daher werden die Busse über den höchstmöglichen lieferbaren Umweltstandard für den Dieselantrieb verfügen und so den Schadstoffausstoß weiter reduzieren. Dies gilt auch für Gelenkbusse sowie für Fahrzeuge, die nur an wenigen Stunden am Tag im Einsatz sind, hier sind die gleichen hohen Anforderungen zu erfüllen.

Der Einsatz von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Überlandbereich ist aufgrund der begrenzten Reichweite einer Batterieladung (ca. 300 bis 400 km) und der verhältnismäßig langen Ladezeit derzeit noch nicht umsetzbar. Für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge besteht noch keine ausreichend ausgebaute Tankinfrastruktur. Daher setzt der NVV derzeit noch auf moderne Dieselfahrzeuge mit bestmöglicher Abgasreinigung. Diese ist im Nutzfahrzeugbereich um ein Vielfaches besser als beim privaten PKW.

Umfangreiche Informationen

Nachfolgend sind alle wesentlichen Änderungen und Neuerungen im Regionalzug- und RegioTram-Verkehr sowie im Bus- und AST-Verkehr kurz beschrieben. Kleine Änderungen, wie z. B. um wenige Minuten geänderte Fahrzeiten, sind hier nicht dargestellt. Daher empfiehlt der NVV seinen Fahrgästen, grundsätzlich vorab den Fahrplan der jeweiligen Linie auf mögliche Abweichungen zu überprüfen.

Fahrplanauskünfte und Antworten auf alle Fragen rund um Bus & Bahn in Nordhessen gibt es beim gebührenfreien NVV-ServiceTelefon unter 0800-939-0800 oder unter www.nvv.de. Auf der Internetseite stehen in der Rubrik Fahrplan & Netz -> Fahrplanbuch alle aktuellen Fahrpläne jeder Linie zum Herunterladen bereit. Diese können zudem individuell in einem Fahrplanbuch zusammengestellt und per E-Mail als PDF versendet werden.

Für eine schnelle Verbindungssuche steht die Fahrplanauskunft bereit, die nur die Adresse oder eine Haltestelle zur Abfrage benötigt. Besonders einfach ist dies auf dem Smartphone dank der NVV-App, mit der auch gleich die passende Fahrkarte gekauft werden kann.

Darüber hinaus bietet der NVV handliche Linienfahrpläne in Papierform, die für alle Regionalzug- und RegioTramlinien, jede Tram- und die meisten Bus- und AST-Linien aufgelegt wurden. Diese sind spätestens in der zweiten Dezemberwoche in allen NVV-Kundenzentren und NVV-InfoPoints sowie in vielen Bahnhöfen, Rathäusern und weiteren Auslagestellen kostenlos erhältlich.

Im Einzelnen: Wichtige Veränderungen im regionalen Schienenverkehr

Linien RE11, RE17, RT1: Düsseldorf/Hagen <> Warburg <> Hofgeismar <> Kassel

RE11/RE17: Aufgrund von Baumaßnahmen auf der Schnellfahrstrecke Kassel <> Fulda wird der Fernverkehr ab dem 01.04.2023 auf die Nahverkehrsstrecken umgeleitet. Dadurch ergeben sich von 1. April bis Jahresende kleinere Änderungen für die Linien RE11 und RE17.

Diese Änderungen sind in den Fahrplanmedien bereits enthalten. Wir werden vor Beginn der jeweiligen Bauarbeiten noch einmal detaillierter informieren.

Linien RE5, RE50, RB5, RT5: Fulda <> Bad Hersfeld <> Bebra <> Melsungen <> Kassel

RE5/RB5/RT5: Aufgrund von Baumaßnahmen auf der Schnellfahrstrecke Kassel <> Fulda wird der Fernverkehr ab dem 01.04.2023 auf die Nahverkehrsstrecken umgeleitet. Dadurch ergeben sich von 1. April bis Jahresende erhebliche Änderungen für die Linien RE5, RB 5 und RT5.

Diese Änderungen sind in den Fahrplanmedien bereits enthalten. Wir werden vor Beginn der jeweiligen Bauarbeiten noch einmal detaillierter informieren.

Linien RE30, RE39, RE98, RB38, RB39, RB41: Frankfurt <> Schwalmstadt-Treysa/Bad Wildungen <> Wabern <> Kassel

RE30/RE39/RE98/RB38/RB39: Aufgrund von Baumaßnahmen auf der Schnellfahrstrecke Kassel <> Fulda wird der Fernverkehr ab dem 01.04.2023 auf die Nahverkehrsstrecken umgeleitet. Dadurch ergeben sich von 1. April bis Jahresende erhebliche Änderungen für die Linien RE39, RE98, RB38 und RB39 sowie kleinere Änderungen für die Linie RE30.

Diese Änderungen sind in den Fahrplanmedien bereits enthalten.

RE39/RB39: Ebenfalls bereits im Fahrplan eingearbeitet ist eine Vollsperrung der Strecke Wabern <> Bad Wildungen auf den Linien RE39/RB39 ab den Sommerferien.

Wir werden vor Beginn der jeweiligen Bauarbeiten noch einmal detaillierter informieren.

Im Einzelnen: Wichtige Veränderungen im Bus- und AST-Verkehr

Landkreis Kassel

Linie 41 (neu, zum Teil ehemalige Linie 48): Kassel Ihringshäuser Straße <> Ihringshausen <> Niedervellmar <> Vellmar Stadtmitte

Die neue Linie 41 übernimmt teilweise das Angebot der ehemaligen Linie 48. Sie ist jedoch nur noch auf dem Abschnitt „Kassel Ihringshäuser Straße“ <> „Vellmar Stadtmitte“ unterwegs. Es entfällt die Bedienung von Vellmar-Frommershausen, die nun von der neuen StadtBuslinie 44 Kassel Holländische Straße <> Niedervellmar <> Frommershausen <> Vellmar Stadtmitte übernommen wird. Der Abschnitt „Vellmar Stadtmitte“ <> „Ahnatal-Weimar Bahnhof“ wird von der Linie 41 (ausschließlich schulbezogene Fahrten) und von der Linie 48 (regelmäßige Verbindungen) bedient.

Montag bis Freitag fährt die Linie 41 zwischen 6 und 21 Uhr halbstündlich. Abends, Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen besteht ein bedarfsgesteuertes Verkehrsangebot als AnrufSammelTaxi (AST) im 30-Minuten-Takt.

Linie 42: Kassel Ihringshäuser Straße <> Ihringshausen <> Simmershausen <> Wahnhausen <> Knickhagen <> Wilhelmshausen <> Hann. Münden

Die Linie 42 bietet täglich ein stündliches Fahrtenangebot, das nun über Fuldatal-Wilhelmshausen hinaus bis nach Hann. Münden besteht. Die Haltestelle „Fuldatal-Knickhagen Mitte“ wird nur noch an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen bedient.

Montag bis Freitag besteht jetzt ein ergänzendes stündliches Fahrtangebot mit Start/Ziel in Fuldatal-Knickhagen. Somit besteht für Fuldatal-Knickhagen weiterhin eine stündliche Anbindung in Richtung Fuldatal-Ihringshausen/Kassel. Dieses Angebot wird ab Fuldatal-Wahnhausen mit den Fahrten in/aus Richtung Hann. Münden zu einem halbstündigen Fahrtangebot ergänzt.

Linie 43 (neu, StadtBus Vellmar): Niedervellmar Dörnbergstraße <> Vellmar-West <> Obervellmar <> Vellmar Stadtmitte

Bislang verkehrte die Linie 43 in Vellmar als bedarfsorientiertes AnrufSammelTaxi (AST). Jetzt bildet sie gemeinsam mit der Linie 44 den neuen StadtBus Vellmar mit einem regelmäßigen Fahrtenangebot.

Diese neue StadtBuslinie verbindet täglich alle 30 Minuten die Haltestelle „Vellmar Stadtmitte“ mit den Stadtteilen Obervellmar und Vellmar-West. Sie bietet an den Haltestellen „Vellmar Stadtmitte“ und „Vellmar-Niedervellmar Dörnbergstraße“ Anschluss an die Tram 1 Wilhelmshöhe (Park) <> Bahnhof Wilhelmshöhe <> Kirchweg <> Weigelstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße <> Vellmar von/nach Kassel.

Linie 44 (StadtBus Vellmar): Kassel Holländische Straße <> Niedervellmar <> Frommershausen <> Vellmar Stadtmitte

Diese Linie bildet gemeinsam mit der Linie 43 jetzt den neuen StadtBus Vellmar mit einem regelmäßigen Fahrtenangebot. Sie fährt zwischen den Haltestellen „Kassel Holländische Straße“ und Vellmar Stadtmitte“ und übernimmt von der ehemaligen Linie 48 die innerstädtische Bedienung des Stadtteils Frommershausen.

Die StadtBuslinie 44 bietet täglich ein halbstündiges Fahrtenangebot. Abends fährt diese Linie als bedarfsorientiertes AnrufSammelTaxi (AST). An der Haltestelle „Kassel Holländische Straße“ besteht Anschluss von/zur RT1 Hofgeismar-Hümme <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße und RT4 Wolfhagen <> Zierenberg <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße, in „Vellmar Stadtmitte“ an die Tram 1 Wilhelmshöhe (Park) <> Bahnhof Wilhelmshöhe <> Kirchweg <> Weigelstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße <> Vellmar von/nach Kassel.

Linie 44M (neu, Mobilfalt): Niedervellmar <> Vellmar-West <> Obervellmar <> Vellmar Stadtmitte <> Frommershausen

Die neue Mobilfalt-Linie 44M verbindet täglich alle Stadtteile von Vellmar abseits der Hauptrouten im Stundentakt und dient als Ergänzung zum neuen StadtBus-Angebot.

Sie fährt nach Bedarf und auf Bestellung. An den Markttagen Mittwoch und Samstag entfällt bei ausgewählten Fahrten die vorherige Bestellung. Bei diesen Fahrten fährt die Linie dann auf ihrem regulären Linienweg.

Linie 48: Vellmar Stadtmitte/Niedervellmar Dörnbergstraße <> Obervellmar <> Heckershausen <> Kammerberg <> Weimar Bahnhof

Die Linie 48 ist jetzt ausschließlich auf dem Abschnitt „Ahnatal-Weimar Bahnhof“ <> „Vellmar Stadtmitte“ bzw. „Vellmar-Niedervellmar Dörnbergstraße“ unterwegs. Die bislang schulbezogenen Fahrten der ehemaligen Linie 48 werden jetzt von der Linie 41 übernommen.

Montag bis Freitag und Samstag fährt die Linie 48 zwischen 6 und 21 Uhr alle 30 Minuten.

An der Haltestelle „Ahnatal-Weimar Bahnhof“ besteht Anschluss von/zur RB4 Korbach <> Bad Arolsen <> Wolfhagen <> Kassel-Wilhelmshöhe und RT4 Wolfhagen <> Zierenberg <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße. An den Haltestellen „Vellmar-Niedervellmar Dörnbergstraße“ und „Vellmar Stadtmitte“ besteht Anschluss an die Tram 1 Wilhelmshöhe (Park) <> Bahnhof Wilhelmshöhe <> Kirchweg <> Weigelstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße <> Vellmar von/nach Kassel.

Linie 49 (Ortsverkehr Ahnatal): Weimar Bahnhof <> Kammerberg <> Heckershausen <> Casselbreite

Bisher war die Linie 49 eine Ringlinie. Jetzt hat sie eine feste Start- und Endhaltestelle.

Diese Linie fährt täglich im Stundentakt und startet bzw. endet an den Haltestellen „Ahnatal-Weimar Bahnhof“ mit Anschluss an die RB4 Korbach <> Bad Arolsen <> Wolfhagen <> Kassel-Wilhelmshöhe und RT4 Wolfhagen <> Zierenberg <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Königsplatz <> Holländische Straße und „Ahnatal-Heckershausen Casselbreite (Bahnhof)“ mit Anschluss an die RT4 (s. o.) von/nach Kassel.

Linie 56: Fuldabrück <> Guxhagen <> Edermünde <> Baunatal (<> VW-Werk)

Die Linie 56 wird Montag bis Freitag von Dörnhagen nach Baunatal-Rengershausen erweitert. Es besteht weiterhin ein Stundentakt.

Damit entsteht Montag bis Freitag ein neuer Zubringer zum Bahnhof Rengershausen mit Anschluss an die RT5 Melsungen <> Kassel-Wilhelmshöhe <> Kassel Hauptbahnhof <> Rathaus/Fünffensterstraße <> Auestadion nach Kassel

An der Haltestelle „Rengershausen Kirche“ besteht nun Anschluss an die StadtBuslinie 63 Stadtmitte <> Rengershausen <> Kirchbauna <> Stadtmitte von/nach Baunatal-Stadtmitte.

Zu den Schichtwechselzeiten fährt die Linie 56 weiter bis zum VW-Haupttor. Zum Erreichen aller drei Schichtwechselzeiten des VW-Werkes gibt es eine zusätzliche Spätfahrt

In der Siedlung Dörnhagen werden 3 neue Haltestellen bedient sowie in Dittershausen die Ortsmitte.

Die Linie 56 ist mit 3 bis 4 Kleinbussen unterwegs, die jeweils mit etwa 14 Sitzplätzen und einem Rollstuhl-/Kinderwagenplatz ausgestattet sind.

Veränderte Haltestellen

In Ahnatal-Heckershausen wird die Haltestelle „Casselbreite“ in „Henschelweg“ umbenannt (Linien 48, 49). Auf der Linie 49 werden die beiden neuen Haltestellen „Firnskuppenstraße“ und „Casselbreite (Bahnhof)“ eingerichtet.

In Ahnatal-Kammerberg sind auf der Linie 49 die Haltestellen „Ev. Gemeindezentrum“ und „Querstraße“ neu.

In Fuldabrück-Dörnhagen entstehen auf der Linie 56 die neuen Haltestellen „Goldene Aue“, „Schöne Aussicht“, „Herkulesstraße“

In Fuldabrück-Dittershausen ist auf der Linie 56 die Haltestelle „Parkstraße“ neu.

In Fuldatal-Wilhelmshausen wird die Haltestelle „Marienbasilika“ in „Holzhäuser Straße“ umbenannt (Linien 42, 45).

In Immenhausen gibt es auf der Linie 173 zwei Änderungen: Die Haltestelle „Finkenweg“ heißt nun „Starenweg“ und die Haltestelle „Pfadfinderheim“ wird neu eingerichtet. Die neue Haltestelle „Kita Kleine Immen“ liegt an den Linien 171 und 173.

Werra-Meißner-Kreis

Hier gibt es keine größeren Änderungen.

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Linie 301: Dankerode <> Lispenhausen <> Rotenburg a. d. Fulda

Auf dieser Linie sind die Fahrten mit dem AnrufSammelTaxi (AST) zwischen Rotenburg a. d. Fulda und den Stadtteilen an Ferientagen jetzt ausgeweitet. Zwei Verbindungen an Ferientagen werden weiterhin unverändert mit Bussen bedient.

Zudem besteht nun täglich eine neue Rückfahrt mit dem AST um 22.25 Uhr von Dankerode zum Bahnhof Rotenburg.

Die bisherigen Bus-Fahrten Montag bis Freitag um 10.07 Uhr und 18.07 Uhr ab Rotenburg „Bahnhof“ sowie um 10.29 Uhr und 18.29 Uhr ab Seifertshausen werden nun als AST-Fahrten angeboten.

Das AST-Angebot auf dieser Linie kann jetzt ohne AST-Zuschlag genutzt werden.

Linie 302 (Stadtverkehr Rotenburg a. d. Fulda): Bahnhof > Marktplatz > Hochmahle > Bahnhof > Beethovenstraße; Bahnhof > Marktplatz > Atzelrode > Bahnhof

Der Fahrplan dieser Linie wurde vollkommen neu gestaltet und bietet jetzt ein Angebot auf StadtBus-Niveau. Montag bis Freitag bestehen in der Kernstadt Rotenburg a. d. Fulda zwischen 6 Uhr und 19 Uhr halbstündliche Verbindungen vom Bahnhof über den Marktplatz in das Wohngebiet Hochmahle und zurück, inkl. einer Schleife in das Wohngebiet Beethovenstraße.

Samstag werden zwischen 9 Uhr und 14 Uhr ebenfalls halbstündliche Verbindungen angeboten.

Außerdem enthält die Linie 302 zu Schulzeiten weiterhin die gewohnten Verbindungen zwischen dem Bahnhof und den Rotenburger Schulen in die Stadtteile Atzelrode und Mündershausen.

Die Busverbindungen werden ergänzt durch stündliche Fahrten mit dem AnrufSammelTaxi (AST), die erstmals auch ab „Bahnhof“ oder „Marktplatz“ täglich bis 23 Uhr, am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen auch tagsüber zu den innerstädtischen Haltestellen genutzt werden können.

Das AST-Angebot auf dieser Linie kann jetzt ohne AST-Zuschlag genutzt werden.

Linie 303 (Stadtverkehr Rotenburg a. d. Fulda): Bahnhof > HKZ > Wildgehege > Bahnhof

Auch der Fahrplan dieser Linie wurde komplett neu gestaltet und bietet jetzt ebenfalls ein Angebot auf StadtBus-Niveau. Montag bis Freitag bestehen nun in der Kernstadt Rotenburg a. d. Fulda zwischen 6 Uhr und 19 Uhr halbstündliche Verbindungen in der gewohnten Schleife vom Bahnhof zum Herz-Kreislauf-Zentrum (HKZ) und zurück.

Auch an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen fährt die Linie 303 zwischen 9 Uhr und 19 Uhr jetzt halbstündlich.

Die Linie bedient Freizeitziele u. a. am Rodenberg und am Katzenkopf. Voraussichtlich ab Frühjahr 2023 werden auch die beiden zusätzlichen Haltestellen am Wildgehege und am Waldschwimmbad angefahren.

Das Wohngebiet Beethovenstraße wird jetzt durch die Linie 302 (s. o.) angebunden.

In den Abendstunden wird das Angebot täglich bis 23 Uhr durch weitere Verbindungen mit dem AnrufSammelTaxi (AST) ergänzt, die ab „Bahnhof“ genutzt werden können.

Das AST-Angebot auf dieser Linie kann jetzt ohne AST-Zuschlag genutzt werden.

Schwalm-Eder-Kreis

Veränderte Haltestellen

In Wabern heißt die Haltestelle „Mitte“ nun „Rathaus“ (Linie 457).

Kreis Waldeck-Frankenberg

Linie 505: Volkmarsen <> Bad Arolsen <> Korbach

Linie 505.1: Bad Arolsen <> Volkmarsen

Linie 506: Bad Arolsen <> Diemelsee <> Willingen

Linie 507: Korbach <> Willingen

Linie 508: Diemelsee <> Korbach

Linie 516: Bad Arolsen <> Volkhardinghausen

Linie 526: Bad Arolsen <> Diemelstadt

Linie 560: Twistesee <> Bad Arolsen <> Diemelsee <> Willingen

Die ehemaligen Linien 505, 505.1, 506, 507, 508, 516, 526 und 560 wurden im Zuge einer Neuausschreibung der Linienbündel überplant, angepasst und mit neuen Liniennummern ausgestattet. Das Angebot in diesem Bereich ist nun deutlich ausgeweitet.

Linie 561 (neu): Volkmarsen <> Wetterburg <> Bad Arolsen <> Diemelstadt <> Rimbeck

Linie 562 (neu): Bad Arolsen <> Diemelstadt

Linie 563 (neu): Bad Arolsen <> Volkhardinghausen

Linie 564 (neu): Bad Arolsen <> Volkmarsen

Linie 565 (neu): Volkmarsen <> Bad Arolsen <> Berndorf <> Korbach

Die neuen Linien 561, 562, 563, 564 und 565 sind im Raum Korbach, Twistetal, Bad Arolsen, Diemelstadt und Volkmarsen unterwegs. Die Linie 561 (ehemals 526) stellt hier die Grundbedienung sicher, indem sie Montag bis Freitag stündlich, Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen alle 2 Stunden die Zentren Volkmarsen, Bad Arolsen und Diemelstadt miteinander verbindet. Zudem fährt sie Montag bis Freitag über Diemelstadt-Wrexen hinaus bis nach Warburg-Rimbeck – mit Anschluss in Warburg-Scherfede an den RE17 in Richtung Kassel und an den Schnellbus S85 in Richtung Paderborn.

In Bad Arolsen besteht Anschluss an die Linie 560 Gasterfeld <> Bad Arolsen <> Diemelsee <> Willingen in Richtung Diemelsee.

Mit den Linien 562 (ehemals 526), 563 (ehemals 516), 564 (ehemals 505.1) und 565 (ehemals 505) werden die Schulstandorte Korbach, Berndorf, Twiste, Bad Arolsen, Helsen, Volkmarsen, Rhoden und Wrexen angebunden.

Linie 560: Gasterfeld <> Bad Arolsen <> Diemelsee <> Willingen

Linie 566 (neu): Diemelsee <> Korbach

Linie 567 (neu): Korbach <> Willingen

Linie 568 (neu): Korbach <> Eimelrod <> Willingen

Linie 569 (neu): Bad Arolsen <> Diemelsee <> Willingen

Die neuen Linien 560, 566, 567, 568 und 569 bedienen den Verkehrsraum zwischen Korbach, Diemelsee, Willingen und Bad Arolsen. Die Buslinien 560, 566 und 567 stellen die tägliche Grundbedienung sicher.

Die Linie 560 hat ihre Liniennummer behalten. Sie fährt Montag bis Freitag stündlich von Gasterfeld über Bad Arolsen zum Diemelsee und Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen alle 2 Stunden von Bad Arolsen zum Diemelsee. Zwischen Diemelsee und Willingen verkehrt die Linie 560 auch samstags sowie sonn- und feiertags stündlich. In Bad Arolsen besteht Anschluss an die Linie 561 Volkmarsen <> Wetterburg <> Bad Arolsen <> Diemelstadt <> Rimbeck und an die RB4 Korbach <> Bad Arolsen <> Wolfhagen <> Kassel-Wilhelmshöhe nach/von Kassel. In Gasterfeld besteht Anschluss an die StadtBuslinie 114 nach Wolfhagen.

Die Linie 566 (ehemals 508) verbindet Korbach und Diemelsee-Adorf – Montag bis Freitag stündlich, Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen alle 2 Stunden.

Die Linie 567 (ehemals 507) ist zwischen Willingen und Korbach unterwegs – Montag bis Freitag stündlich, Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen alle 2 Stunden. In Korbach besteht Anschluss an die RB97 Brilon Stadt <> Brilon Wald <> Willingen <> Korbach <> Frankenberg <> Marburg in Richtung Ruhrgebiet bzw. Marburg.

Mit den Linien 568 (ehemals 507) und 569 (ehemals 506) werden die Schulstandorte Korbach, Bad Arolsen, Adorf, Willingen und Usseln angebunden.

Linie 580.1: Heringhausen <> Adorf <> Korbach

Linie 580.2: Willingen <> Stormbruch <> Heringhausen <> Adorf

Linie 580.3: Adorf <> Vasbeck <> Bad Arolsen

Linie 580.4: Adorf <> Giebringhausen <> Schweinsbühl <> Rhena

Linie 580.5: Korbach <> Schweinsbühl <> Eimelrod <> Willingen

Linie 580.6: Korbach <> Bömighausen <> Willingen

Linie 580.7: Rhena <> Alleringhausen <> Welleringhausen <> Willingen

Linie 580.8: AST-Verkehr Willingen

Linie 581.1: Vasbeck <> Gembeck <> Korbach

Linie 581.2: Bad Arolsen <> Gembeck <> Mühlhausen <> Berndorf <> Twiste

Linie 581.3: Bad Arolsen <> Waroldern <> Korbach

Linie 582.1: Bad Arolsen <> Rhoden <> Wrexen

Linie 582.2: Wrexen <> Orpethal <> Helmighausen <> Hesperinghausen <> Neudorf <> Rhoden

Linie 582.3: Rhoden <> Wethen

Linie 582.4: Bühle <> Landau <> Bad Arolsen

Linie 582.5: Bad Arolsen <> Neu-Berich <> Külte <> Volkmarsen

Linie 582.6: Ehringen <> Lütersheim <> Volkmarsen <> Herbsen <> Hörle

Linie 582.7: Hesperinghausen <> Kohlgrund <> Bad Arolsen

Linie 582.8: AST-Verkehr Bad Arolsen

Gemeinsam mit den Buslinien erfolgte ebenfalls eine Überplanung der AnrufSammelTaxi-Verkehre (AST) im Norden des Kreises. Ein neues AST-Angebot besteht nun auf den Linien 580.1–.8, 581.1–.3 und 582.1–.8.

Diese AST-Linien sind täglich zwischen ca. 5 Uhr morgens und 1.00 Uhr nachts unterwegs und fahren wie bisher im Stundentakt.

Ausgenommen davon sind Fahrten, die im Abstand von +/- 30 Minuten zu einer Bus- oder Regionalzuglinie stattfinden. In diesen Fällen wird das AST nur außerhalb der Betriebszeiten der Buslinie angeboten bzw. ergänzt Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen den 2-Stundentakt der Buslinie zu einem Stundentakt.

StadtBus-Linien 597 „StadtBus Korbach“

Linie 1: Hauptbahnhof > Hopfenberger Weg > Kreisberufsschule > Grüner Weg > Lebenshilfe > Waldmannsbreite > Hauptbahnhof

Linie 2: Hauptbahnhof > Friedrichstraße > Schulzentrum > Leipziger Straße > Kreisberufsschule > Hauptbahnhof

Linie 3: Hauptbahnhof > Prof.-Kümmell-Straße > Moersstraße > Stadtkrankenhaus > Nordwall > Hauptbahnhof

Linie 4: Hauptbahnhof > Zentrum > Schlesische Straße > Stadthalle > Kreishaus > Friedhof > Stadtkrankenhaus > Louis-Peter-Straße > Zentrum > Hauptbahnhof

Linie 5: Hauptbahnhof > Gewerbegebiet > Hauptbahnhof

Der StadtBusverkehr Korbach wurde neu ausgeschrieben und leicht verändert. Die StadtBuslinien 1 bis 5 (597.1–.5) erschließen das Stadtgebiet von Korbach in einem einheitlichen Stunden-Grundtakt. Sie bedienen die Kernstadt und verbinden die Wohngebiete mit der Innenstadt.

Zudem binden diese Linien das Schulzentrum, die Kreisberufsschule und Alte Landesschule, die Humboldt-Schule und Louis-Peter-Schule an.

Darüber hinaus bestehen Verbindungen zur Innenstadt/Einkaufszone, zum Stadtkrankenhaus und zum Industriegebiet Nord.

An der zentralen Haltestelle „Korbach Hauptbahnhof“ besteht Anschluss an den überörtlichen Busverkehr und an die Regionalzuglinien RB4 Korbach <> Bad Arolsen <> Wolfhagen <> Kassel-Wilhelmshöhe und RB97 Brilon Stadt <> Brilon Wald <> Willingen <> Korbach <> Frankenberg <> Marburg.

Veränderte Haltestellen

In Korbach wird die Haltestelle „Ziegelhütte“ (Linie 567, AST) in „Kino“ umbenannt. Die StadtBus- und AST-Haltestelle „Westring“ entfällt (Linien 580.2, 581.1, 581.3–.9, 581.11). Gleichzeitig wird die StadtBus- und AST-Haltestelle „Weizackerstraße“ neu eingerichtet.

In Lütersheim ist die Haltestelle „Oelbecker Straße“ (Linie 564/AST) neu.

In Bad Arolsen heißt die Haltestelle „Schloss“ jetzt „Residenzschloss“ (Linien 560, 561, 565, AST).

In Heringhausen ist die Haltestelle „Kotthausen“ in den AST-Verkehr der Linie 580.1 aufgenommen worden.

PM: NVV