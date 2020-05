NVV und KVG starten Befragung zu Mobilität in Zeiten von Corona – Auswirkungen auf Nutzung von Bus und Bahn werden erfragt

Die Corona-Pandemie hat das Leben in Deutschland in bislang nicht bekanntem Maße verändert. Wie sich das genau auf die tägliche Mobilität in Nordhessen ausgewirkt hat und noch auswirkt, ist Inhalt einer Online-Befragung, die der Nordhessischen VerkehrsVerbund (NVV) und die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) gemeinsam gestartet haben.

Im Fokus der Befragung stehen die veränderten Verhaltensweisen und Einschätzungen der Menschen zum öffentlichen Nahverkehr und der eigenen Mobilität in Zeiten von Corona. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, die sich ändernden Rahmenbedingungen in die Planungen bei NVV und KVG einfließen zu lassen. Ziel dabei ist es, auch in Zukunft ein attraktives, kundenorientiertes Bahn- und Busangebot in Nordhessen zur Verfügung stellen zu können.

Als kleines Dankeschön für die Unterstützung winken attraktive Preise (Drei Apple iPad (10,2“, WiFi, 32 GB) im Wert von je 380 € und fünf Einkaufsgutscheine der Galeria Kaufhof im Wert von je 100 €), die bei einer Verlosung gewonnen werden können. Die Befragung findet sich unter www.nvv.de und www.kvg.de und endet am 12. Juni 2020.