Am ersten Augustwochenende ist es endlich wieder soweit: Dann verwandelt sich der ‚Fullestrand‘ zwischen Rondell und Auebad wieder vier Tage lang in eine Festmeile, auf der die Besucher ein abwechslungsreiches Programm voller Action, Musik und zauberhafter Momente erwartet. Auch einige spannende Neuerungen gibt es zu entdecken.

Natürlich startet der Zissel auch in diesem Jahr wieder einen Tag vor der offiziellen Eröffnung – mit den beiden atemberaubenden Wasserskishows am Donnerstagabend, die vom Pharao Showteam des Wasserskiclubs Fuldabrück e. V. präsentiert werden. Am Freitag um 17:45 Uhr folgt dann die offizielle Eröffnung des Zissels mit der feierlichen Krönung der Zissel-Hoheiten, für die in diesem Jahr wieder der Prinzessgarten den perfekten Rahmen bietet.

Nachdem um kurz nach halb zehn dann der Zissel-Häring an der Schlagd seinen Platz eingenommen hat, läutet die stimmungsvolle Lichterfahrt auf der Fulda eine ausgelassene Partynacht auf der Zisselmeile und in den Kasseler Wassersportvereinen ein. Diese bieten auch an allen weiteren Tagen ein vielfältiges Programm für alle Besucher an – Details hierzu gibt’s im ausführlichen Programmheft, das auf www.zissel.de zum Download bereitsteht.

Wasser Marsch: Volles Programm auf der Fulda

Ein heißer Tipp für den Samstagabend ist das „Nightdiving Zissel“ im Auebad: Hier präsentiert das Team des Cologne Bombs e. V. um 18, 20 und 22 Uhr atemberaubende Turmspring-Shows am 10-Meter-Turm. Etwas gemächlicher geht es ebenfalls am Samstagabend zu, wenn um 22 Uhr das traditionelle Fackelschwimmen mit hunderten Teilnehmern startet. Übrigens: Einen guten Blick auf das feurige Spektakel genießt man bei den Wassersportvereinen am Fulleufer gegenüber der Zisselmeile! Ein Highlight für die ganze Familie am Sonntag sind dann die großen Festzüge zu Wasser und zu Land, die wieder viele tausend Besucher begeistern werden.

„Auch in diesem Jahr haben der Zissel in Kassel e.V. und die Wassersportvereine ein unglaublich vielfältiges Programm auf die Beine gestellt“, sagt hierzu Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH, die das Heimat- und Wasserfest gemeinsam mit dem Zissel-Verein veranstaltet. „Dieses große ehrenamtliche Engagement ist es, was den Zissel seit jeher so einzigartig macht – dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken!“

Neues Highlight: 1. Zissel-Gladiator-Run

Nachdem der Samstagnachmittag auf dem Zissel in den vergangenen zehn Jahren vom Drachenbootrennen auf der Fulda geprägt war, hat sich der Zissel-Verein jetzt neben dem Flussschwimmen ein weiteres neues, actiongeladenes Highlight einfallen lassen: den 1. Zissel-Gladiator-Run. „Im Mittelpunkt steht dabei eine der spektakulärsten Hindernisbahnen Deutschlands mit 50 Metern Länge“, berichtet Christina Hackenberg, Präsidentin des Vereins Zissel in Kassel e. V..

Die Teilnehmer müssen eine Reihe anspruchsvoller Barrieren bewältigen, darunter eine Kletterwand, eine Hängebrücke, einen Reifenparcours und zum krönenden Abschluss ein ‚Freefall‘ aus fast fünf Metern Höhe. „Eine spannende Herausforderung für die Teams und eine Riesengaudi für die Zuschauer“, freut sich Christina Hackenberg. Ausgetragen wird der 1. Zissel-Gladiator-Run von 11 bis ca. 16 Uhr auf dem Vereinsgelände des KSV Auedamm.

Livemusik, Fahrgeschäfte, Streetfood und mehr

Zum ausgelassenen Feiern lädt auch die Zisselmeile auf dem Auedamm ein, die federführend durch Kassel Marketing organisiert wird. Zwischen Drahtbrücke und Auebad laden zahlreiche Fahrgeschäfte und Gastronomiestände sowie eine Streetfoodmeile zum Feiern und Genießen ein. Süffige Weine und köstliche Speisen gibt es wieder im beliebten Weindorf unter den Bäumen nahe der Orangerie. Und auch in diesem Jahr gibt es natürlich an allen Zissel-Tagen ordentlich etwas „auf die Ohren“: Auf insgesamt fünf Bühnen entlang der Zisselmeile präsentieren Bands und Künstler aus der Region mitreißende Livemusik für jeden Geschmack.

„In diesem Jahr steht auf der Regattawiese eine noch größere Bühne als im vergangenen Jahr bereit,“ berichtet Andreas Bilo. „Auch hier können sich die Besucher also vier Tage lang auf rundum großartige musikalische Unterhaltung freuen.“ Krönender Abschluss ist am Montagabend das Musikfeuerwerk an der Fulda, bevor dann der Zissel-Häring wieder abgehängt wird und es heißt: Bis zum nächsten Jahr am Kasseler Fullestrand!

1. Zissel Sommerfest für die ganze Familie

Und noch ein weiteres neues Highlight gibt es in diesem Jahr: Bereits am Sonntag, den 28. Juli, also knapp eine Woche vor Zissel-Beginn, findet auf dem Fahrgastschiff „Hessen“ das 1. Zissel Sommerfest statt. Hier können sich vor allem Familien mit Kindern zwischen 11 und 15 Uhr auf ein buntes Programm freuen – unter anderem mit einer Hüpfburg, Kinderschminken und Spielen mit dem Show-, Tanz- und Musikzug. „Auch die Zissel-Hoheiten werden dabei sein“, verrät Christina Hackenberg vom Verein Zissel in Kassel e. V., der das Sommerfest veranstaltet. „Wir freuen uns auf einen fröhlichen Tag, der sicherlich allen kleinen und großen Besuchern Spaß machen wird!“ Um das leibliche Wohl der Gäste kümmern sich ‚Kapitänin‘ Karola Söllner und ihr Team. Der Eintritt zum 1. Zissel Sommerfest ist frei!

PM: Kassel Marketing GmbH (HJ)