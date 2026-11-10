Wenn das Licht die Dunkelheit besiegt: Diwali-Zauber im Himalaya Restaurant Kassel

Wenn draußen der November die Tage früh dunkel werden lässt, wird es im Himalaya Restaurant in Kassel-Bad Wilhelmshöhe besonders hell: Das Diwali-Fest, das große Lichterfest Indiens und Nepals, verwandelte das Haus im Atrium an der Wilhelmshöher Allee einmal mehr in einen Ort voller Farben, Klänge und Begegnungen. Wir von der Nordhessen Rundschau waren dabei und haben einen Abend erlebt, der weit mehr war als ein Restaurantbesuch.

Ein Abend, der von Herzlichkeit lebt

Schon beim Ankommen war spürbar, worum es an diesem Abend ging: um das Miteinander. Gastgeber Gajendra Neupane und sein Himalaya-Team empfingen die Gäste mit jener Herzlichkeit, die man in diesem Haus inzwischen kennt und schätzt. Ob langjährige Freunde des Hauses oder Menschen, die Diwali zum ersten Mal miterlebten: Hier kamen alle zusammen, im warmen Schein der Lichter, die zu Diwali einfach dazugehören.

Es ist genau diese Atmosphäre, die das Himalaya über die Jahre zu einem echten Treffpunkt der Kulturen in Kassel gemacht hat. Ob Jubiläumsfeier, Nepal Days oder Kochkurs: Wer hier zu Gast ist, wird nicht einfach bewirtet, sondern willkommen geheißen. Auch beim diesjährigen Lichterfest war das wieder deutlich zu spüren.

Traditioneller Tanz als Höhepunkt

Ein Höhepunkt des Abends waren die traditionellen Tanzdarbietungen. Mit Anmut, Rhythmus und Ausdruckskraft erzählten die Tänze von jener jahrhundertealten Kultur, aus der Diwali hervorgegangen ist, und zogen das Publikum ganz in ihren Bann. Selten zeigt sich so unmittelbar, wie Tanz Grenzen überwindet und Menschen verbindet, die sich vorher vielleicht nie begegnet wären.

Ein Buffet für alle Sinne

Was wäre ein Fest ohne gutes Essen? Das Himalaya-Team hatte ein reichhaltiges Buffet vorbereitet, das die Vielfalt der indisch-nepalesischen Küche widerspiegelte. Gerade zu Diwali hat das gemeinsame Essen eine besondere Bedeutung: Wer das Fest feiert, teilt, lädt ein und bewirtet Familie, Freunde und Nachbarn. Dieser Gedanke war an diesem Abend in jedem Moment präsent.

Woher Diwali kommt: das Fest des Lichts

Der Name Diwali geht auf das Sanskrit-Wort „Deepavali“ zurück, was so viel wie „Reihe der Lichter“ bedeutet. Gefeiert wird das Fest jedes Jahr im Herbst, rund um den Neumond im Hindu-Monat Kartik, also in der dunkelsten Nacht des Monats. Genau darin liegt seine Symbolkraft: Diwali steht für den Sieg des Lichts über die Dunkelheit, des Guten über das Böse und des Wissens über die Unwissenheit.

Im Hinduismus ist Diwali eng mit dem großen Epos Ramayana verbunden. Es erzählt von Prinz Rama, der nach vierzehn Jahren im Exil und dem Sieg über den Dämonenkönig Ravana, der seine Frau Sita entführt hatte, gemeinsam mit Sita und seinem Bruder Lakshmana in seine Heimatstadt Ayodhya zurückkehrt. Der Überlieferung nach erleuchteten die Menschen den Weg der Heimkehrer mit unzähligen Öllämpchen. Diese kleinen Tonlampen, Diyas genannt, sind bis heute das Wahrzeichen des Festes: Sie werden an Fenstern, Türen und Hauseingängen entzündet, ergänzt durch bunte Bodenbilder, die Rangoli.

Im Mittelpunkt vieler Feiern steht außerdem Lakshmi, die Göttin des Glücks, des Wohlstands und der Fülle. Ihr zu Ehren werden Häuser geputzt, geschmückt und hell erleuchtet, denn sie soll dort einkehren, wo Licht und Ordnung herrschen. Familien kommen zusammen, beschenken sich, tauschen Süßigkeiten aus und beginnen mit neuer Zuversicht einen neuen Abschnitt.

Diwali ist jedoch längst nicht nur ein hinduistisches Fest. Sikhs feiern zur gleichen Zeit Bandi Chhor Divas und erinnern damit an die Befreiung ihres sechsten Gurus, Guru Hargobind, aus der Gefangenschaft. Für Jains markiert Diwali den Tag, an dem Mahavira, der bedeutendste Lehrer ihrer Religion, die Erlösung, das Nirvana, erlangte.

In Nepal, der Heimat der Küche, die im Himalaya eine so wichtige Rolle spielt, heißt das Lichterfest Tihar. Es wird über fünf Tage gefeiert und ist dort eines der wichtigsten Feste des Jahres. An einzelnen Tagen werden Krähen, Hunde und Kühe geehrt, als Tiere, die den Menschen begleiten und beschützen. Auch in Nepal wird Lakshmi verehrt, und auch dort leuchten in diesen Tagen überall Lichter. Zum Abschluss steht mit Bhai Tika ein Tag, an dem Schwestern ihren Brüdern Segen und Schutz wünschen. So vereint das Fest über Länder- und Religionsgrenzen hinweg denselben Gedanken: Licht, Familie und Zusammenhalt.

Ein Stück Gemeinsamkeit mitten in Kassel

Genau dieser Gedanke war auch im Himalaya zu spüren. Diwali zeigte an diesem Abend, wie selbstverständlich gelebte Vielfalt in Kassel sein kann: Man feiert zusammen, man lernt voneinander, und man geht ein bisschen reicher nach Hause, als man gekommen ist. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Diwali-Fest im Himalaya zahlreiche Gäste begeistert. Auch in diesem Jahr ist es Gajendra Neupane und seinem Team wieder gelungen, ein Fest auszurichten, das von Herzlichkeit, Gemeinsamkeit und Lebensfreude geprägt war.

Wenn die Lichter des Diwali-Festes für die Dunkelheit stehen, die überwunden wird, dann hat dieser Abend in Kassel gezeigt, dass dieses Licht vor allem eines ist: das, was Menschen miteinander teilen.

© NHR