Kassel. Gelungene Concepstore-Eröffnung von Reichelts, Netzwerk Nordhessen und der Firma Achterwind

Am 5. August wurde in der Wolfschlucht 27 in Kassel der Conceptstore von Reichelts, dem Netzwerk Nordhessen und der Firma Achterwind eröffnet.

Reichelts, die bereits in Eschwege ein Ladengeschäft (Reichelts – Feinste Getränke & Geschenke) für exklusive kulinarische Spezialitäten betreiben, luden an diesem Abend zu einem Whiskey und Gin-Tasting ein. Die Firma Achterwind hat die Laden-Beleuchtung mit hochwertigen Fotorealistischen LED-Lampen zu einem Wohlfühlort erschaffen. Der Kasseler Kult-DJ Bernd Kuchinke sorgte in der Passage dafür, dass die Gäste bis kurz vor Mitternacht, das Tanzbein schwingen konnten. Während im Ladengeschäft Thomas Stolkmann „Stolle“ auf seiner Gitarre spielte und dabei seinen ganz besonderen Charme versprühte.

Viel Kasseler Prominenz ließ es sich nicht nehmen, die Eröffnung zu besuchen. So versteht es Netzwerk Nordhessen Initiator Carsten Viernau, Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen miteinander zu vernetzen und so gemeinsam etwas für Kassel und die Region zu erschaffen. Uschi Reichelt verwöhnte gemeinsam mit ihrem Sohn Alexander Reichelt die Gäste mit zahlreichen Leckereien.

So sah man auf der Veranstaltung auch Reza Afisina von der ruangrupa (Kuratorenkollektiv Documenta15), Lutz Freyer vom Hugenottenhaus, Markus Leitschuh (kath. Kirche, Mitglied Aufsichtsrat documenta15), John Kusmalla (Zuhause im Glück Moderator), Daniel Bettermann (KSV), Rene Wenhardt (Maurers Baikshop), Uwe Feckler (Fitnesspark Wolfsanger), Sven Bertel, (Fan-Point-Kassel), sowie viele weitere Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Wir waren live vor Ort und wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unserem Videobeitrag.

