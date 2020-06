4 Stunden. Lecker essen. Geschichte erleben. Kassel entdecken.

Nach langem Verzicht können wir uns mit Abstand wieder den interessanten, leckeren und

schönen Dingen des Lebens widmen. Und dazu müssen wir gar nicht weit reisen, denn

spannende Geschichte(n) erleben und unbekannte Orte entdecken ist auch in Kassel

möglich: bei unseren kulinarischen Spaziergängen, die in den schönsten Stadtteilen freitags oder samstags wieder stattfinden dürfen. Im ehemaligen Hohenzollernviertel, in

Wilhelmshöhe, am Weinberg und in der Südstadt, in Wehlheiden und in der Nordstadt

zeigen wir Ihnen die interessantesten Seiten der documenta-Stadt.

Mit kleineren Gruppen, mit Abstand und Masken erleben Sie mit Johanna Wurz, Marie

Cassebaum oder Dr. Bettina Becker in 4 Stunden zahlreiche regionale und internationale

Genüsse und tauchen tief in spannende Stadtgeschichte(n) ein. Wir streifen durch beliebte

Szeneviertel mit einer Vielfalt an kleinen Lokalen, traditionellen Feinkostgeschäften,

gemütlichen Cafés, kehren in Biergärten ein und in Restaurants mit schönen

Außenterrassen.

Ahle Worscht, Kasseler Brocken, Speckkuchen und der Kasseler Hornaffe sind nur einige der regionalen „Schmeggewöhlerchen“, die wir bei unseren kulinarischen Zeitreisen probieren – neben internationalen Spezialitäten aus Italien, Spanien, der Türkei oder Afrika. Zwischen den Besuchen bei unseren kulinarischen Tourpartnern gibt es kurzweilige Geschichten über Kunst, Kultur, Architektur und Stadtentwicklung, über heutige und ehemalige Bewohner, über die Stolpersteine und das Kunstwerk 7.000 Eichen.

Die Teilnahme kostet 54 €, Kinder bis 10 Jahre zahlen die Hälfte.

Ab Juli gibt es wieder freie Plätze

Weitere Informationen www.esskultouren.com

Anmeldung und Buchung unter 01575 – 8929550 oder info@esskultouren.com

PM: Dr. Bettina M. Becker