Auestadion erhält neue Videowand

Der nächste Schritt im umfangreichen Sanierungspaket im Auestadion ist gemacht: In der letzten Woche wurden die neuen Panels für die Videowand installiert. Nach erfolgreicher Verkabelung erhielten die Hauptnutzer der Videoleinwand eine Einweisung in die neue Technik. Zum Pokalspiel des KSV Hessen Kassel am 25. Februar soll die neue Anlage funktionstüchtig sein.

„Das Auestadion ist eine Visitenkarte der Stadt. Ob bei Fußballspielen, den anstehenden nationalen Leichtathletik-Meisterschaften, Konzerten und anderen Events schafft die Stadt optimale Rahmenbedingungen für Aktive und Besucher.

Dazu gehört auch die jetzt notwendige Modernisierung der Video-Wand“, sagt Oberbürgermeister Christian Geselle.

Die neu installierten LED-Displays verfügen über eine höhere Auflösung, sind aufgrund des geringeren Gewichts und der geschlossenen Bauweise weniger anfällig für Wind und Wetter. Der Austausch war notwendig geworden, da für die alte Videowand keine Ersatzkomponenten mehr erhältlich waren und diese auch nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen.

Die Kosten für die neue Anlage betragen 165.000 Euro und sind Bestandteil einer Modernisierung des Auestadions in gleich mehreren Bereichen. Zuvor waren die Tartanbahn saniert und die Bahnmarkierungen erneuert worden sowie mit neuer Zeitmessanlage und Bahnbeleuchtung wichtige Meilensteine in Vorbereitung zur Deutschen Leichtathletik‐Meisterschaft am 8. und 9. Juli gesetzt worden. Zu weiteren Maßnahmen zählen der Austausch des Sprungsands der Weitsprunggruben sowie eine gründliche Reinigung der Laufbahnen im Stadion und auf dem Trainingsgelände sowie der kompletten Westtribüne.

„Die Vorbereitungen auf die Deutschen Leichtathletik Meisterschaften liegen voll im Zeitplan. Das Sportamt leistet sehr gute Arbeit und steht im engen Austausch mit dem Deutschen Leichtathletik Verband. Wir wollen als Gastgeber die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gelungene Meisterschaft in Kassel bieten“, sagt Sportdezernent Dirk Stochla über die Maßnahmen.

Die Deutschen Meisterschaften, die am 8./9. Juli 2023 im Kasseler Auestadion ausgetragen werden, bilden das nationale Highlight des kommenden Leichtathletik-Jahres. Die Zuschauer in Kassel dürfen sich auf spannende und hochklassige Wettkämpfe freuen. Neben den Titelkämpfen wird es im Auestadion auch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Budapest (Ungarn; 19. bis 27. August 2023) gehen. Eintrittskarten sind unter www.ticketmaster.de erhältlich.

Neben den Deutschen Meisterschaften werden dieses Jahr auch die Hessischen Leichtathletik Meisterschaften am 10. und 11. Juni im Kasseler Auestadion stattfinden. „Die Meisterschaften des Landesverbands dienen als Generalprobe für die Deutschen Meisterschaften und geben den heimischen Leichtathleten die Möglichkeit sich mit den Bedingungen im Stadion vertraut zu machen“ sagt Sportamtsleiterin Dr. Andrea Fröhlich.

Ab dem 12. Juni steht das Auestadion zudem als Trainingsmöglichkeit für die slowenische Delegation zur Verfügung, die sich in Kassel, im Rahmen des Host Town Programms, auf die Special Olympics in Berlin vorbereitet. Traditionell wird das „Schmuckkästchen“ an der Damaschkestraße außerdem Hauptveranstaltungsort des Kassel Marathons sein. Der Kassel Marathon findet vom 15. bis 17. September 2023 statt.