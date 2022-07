Linguation verbreitet Operations International

Was bedeutet Operations International und welchen Sinn hat es?

Das junge Übersetzungsbüro Linguation versucht seine Reichweite so gut es geht zu erweitern und mit einer lokalisierten Webseite neue Kunden anzusprechen um diese zuverlässig und professionell mit Übersetzungen zu unterstützen. Daher findet man die Webseite des Übersetzungsbüros nun auch auf Englisch oder Spanisch. Die Übersetzungsagentur ist sich nämlich bewusst, dass Kunden ein größeres Vertrauen zu einem Unternehmen aufbringen, wenn dieses sich auch auf der jeweiligen Muttersprache des Kunden präsentiert und vermarktet.

Was bietet Linguation zusätzlich?

Linguation bietet nicht nur eine mehrsprachige Webseite an, sondern achtet auch in vielen anderen Aspekten auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden. Angefangen bei dem bequemen Bestellservice. Da es sich bei Linguation um eine Online-Übersetzungsagentur handelt müssen Sie nicht einmal Ihr Zuhause verlassen um Ihre Übersetzung zu beantragen, sondern Sie können alles bequem von Ihrem Sofa aus regeln und dies auch noch zu jeglicher Uhrzeit. Denn der innovative Online-Preiskalkulator steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und berechnet Ihnen anhand Ihrer Datei, binnen weniger Minuten, ein unverbindliches Angebot. Zusätzlich findet das Übersetzungsbüro auch immer die passenden muttersprachlichen Übersetzer/innen mit den entsprechenden Zusatzqualifikation für Ihren Auftrag. Sie benötigen eine juristische Übersetzung, wie beispielsweise eine Translation einer Urkunde; dann wird Ihr Auftrag umgehend an den passenden Fachübersetzer weitergeleitet, welcher nicht nur mit der jeweiligen Zielsprache vertraut ist, sondern auch mit der Kultur des Landes und der Rechtslage vor Ort. Dies gilt auch für medizinische, wissenschaftliche, technische oder beglaubigte Übersetzungen. Alle angefertigten Übersetzungen werden zudem noch durch ein externes Lektorat überprüft, wodurch garantiert wird, dass Sie immer nur das bestmögliche Ergebnis erreicht.

Linguation hilft Ihnen dabei Ihre Webseite zu übersetzen

Operations International ist durch die Globalisierung immer populärer geworden und immer mehr Unternehmen wollen Ihre Internetpräsenz an verschiedene Kulturen und verschiedene Sprachen anpassen. Da der Prozess der Translation einer Webseite viel Planung und Überlegung erfordert sollte man sich immer an ein professionelles Übersetzungsbüro wenden, denn schließlich ist die Webseite oft auch das erste was potenzielle Kunden oder Geschäftspartner von der Firma sehen. Bei Linguation werden für die Übersetzung Ihrer Webseite zwei verschiedene Übersetzungsmethoden angewendet, denn nicht nur das Übersetzungsmanagement wird übernommen, sondern auch das Content Management. Dies bedeutet die kompetenten Fachübersetzer/innen arbeiten mit professionellen Content-Writern zusammen. Es wird bei der Translation nicht nur darauf geachtet, dass die Zielgruppe vertrauensvoll und lokalisiert angesprochen wird, sondern auch die SEO-Kompatibilität wird berücksichtigt. Alle weiteren Informationen zu Ihrer Webseite-Übersetzung bei Linguation.