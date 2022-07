Am Zissel-Wochenende Umleitungen für Busse

Kassel, 25. Juli 2022. Um die vielen Besucherinnen und Besucher zum Kasseler Zissel zu bringen und sicher wieder zurück, verlängert die KVG am Freitag, 29. Juli, und am Samstag, 30. Juli, auf fast allen Straßenbahn- und Buslinien sowie auf allen AST-Linien die Betriebszeit um eine Stunde.

Der Auedamm wird bereits ab dem morgigen Dienstag, 26. Juli, 20 Uhr, bis kommenden Dienstag, 2. August, Betriebsschluss, in beide Richtungen für den Busverkehr gesperrt. Die Buslinie 16 wird umgeleitet und fährt folgende Haltestellen an: Auestadion, Kegelzentrum, Giesewiesen, Damaschkebrücke, Siebenbergen, Gärtnerplatzbrücke, Auebad. Der Abschnitt Königsplatz/Mauerstraße bis Auebad entfällt.

Für den Zissel-Landfestzug am Sonntag, 31. Juli, wird die Kölnische Straße zwischen Bürgermeister-Brunner-Straße und Querallee ab etwa 10 Uhr gesperrt. Auch die Kurfürstenstraße kann Richtung Innenstadt von etwa 11.50 Uhr bis 12.45 Uhr nicht befahren werden.

Die Buslinie 16 wird deshalb an diesem Tag bis etwa 13 Uhr ab der Haltestelle „Erzbergerstraße“ Richtung Lutherplatz zu „Königsplatz/Mauerstraße“ umgeleitet.

Die Buslinie 100 fährt in beiden Richtungen zwischen dem Hauptbahnhof und der Achenbachstraße eine Umleitung über die Werner-Hilpert-Straße und weiter wie die Buslinie 13. Die Linie 110 verkehrt in dem genannten Zeitraum nach der Haltestelle „Teichstraße“ direkt zum Bahnhof Wilhelmshöhe und von dort wieder zurück. Die Linie 500 fährt in beiden Richtungen ab „Rathaus/Fünffensterstraße“ über die Friedrich-Ebert-Straße, durch die Bodelschwinghstraße und von dort auf die Breitscheidstraße zum Bahnhof Wilhelmshöhe.

Wo finden Fahrgäste Informationen?

Auf der Website der KVG unter: www.kvg.de. Hier können sich Fahrgäste in der Rubrik „Verkehrsmeldungen" in Echtzeit über jede einzelne Linie informieren

„Verkehrsmeldungen“ in Echtzeit über jede einzelne Linie informieren

Am NVV Servicetelefon unter 0800-939-0800 (wochentags von 5 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags bis 0.00 Uhr).

und samstags bis 0.00 Uhr).

