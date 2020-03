Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat heute in einer bewegendenden Rede, die per Videoschalte übertragen wurde, zum Tod von Landesfinanzminister Dr. Thomas Schäfer von einer hohen Belastung des Ministers in der Corona-Krise gesprochen, nachdem sein Suizid am gestrigen Tag in zahlreichen Medien publiziert wurde. Die Leiche des Politikers wurde am 28.3.2020 an den Bahngleisen der ICE-Bahnstrecke bei Hochheim gefunden. Dr.Schäfer soll einen Abschiedsbrief hinterlassen haben.

Laut Bouffier müsse davon ausgegangen werden, dass sich Dr. Schäfer große Zukunftssorgen gemacht habe, ob er die riesigen Erwartungen der Bevölkerung erfüllen könne.

„Wir müssen heute davon ausgehen, dass er sich große Sorgen machte. Große Sorgen vor allen Dingen darum, ob es gelingen könne, die riesigen Erwartungen in der Bevölkerung – insbesondere der finanziellen Hilfen – zu erfüllen. Ich muss davon ausgehen, dass ihn diese Sorgen erdrückt haben. Er fand offensichtlich keinen Ausweg mehr. Er war verzweifelt und ging von uns.“

Dr. Thomas Schäfer habe bis zuletzt Tag und Nacht daran gearbeitet, diese Krise finanziell und organisatorisch zu bewältigen. Die Herausforderung durch die Corona-Krise erfordere „Besonnenheit und Tatkraft“. Für beides habe Schäfer gestanden. „Gerade ihn hätten wir in einer so schweren Zeit besonders gebraucht“, teilte Bouffier mit. Die Nachricht von seinem Tod habe ihn „völlig unvorbereitet“ getroffen. Bouffier kämpfte während seiner gesamten Rede mit den Tränen und erklärte, dass er geschockt, fassungslos und unendlich traurig sei.

„Sein Tod ist auch ein großer Verlust für unser Land. Wir verlieren mit ihm eine herausragende Persönlichkeit. Viele von uns einen treuen Freund und Weggefährten.“

Dr. Thomas Schäfer war seit 2010 Hessens Finanzminister, er galt außerdem nach den Rücktrittsandeutungen von Ministerpräsident Volker Bouffier als aussichtsreicher Kandidat auf dessen Nachfolge. Dr. Schäfer hinterlässt neben seiner Ehefrau und zwei minderjährige Kinder.

Das Team des NHR wünscht der Familie und den Hinterbliebenen viel Kraft in dieser schweren Zeit. Herzliches Beileid.

Anmerkung der Redaktion:

Wenn Sie selbst depressiv sind oder Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge: www.telefonseelsorge.de

Unter der kostenlosen Hotline: 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie rund um die Uhr professionelle Hilfe und Unterstützung.