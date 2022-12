Glowesabend: Kleine Nikoläuse sind in Kassel unterwegs

Es ist ein alter Brauch in Kassel: Wenn es dunkel wird am 6. Dezember, ist Glowesabend. Dann verkleiden sich die Kinder und sagen Sprüche auf in Läden oder vor Haustüren. Zur Belohnung gibt es kleine Leckereien. Die City Kaufleute laden zu einem Rahmenprogramm auf dem Märchenweihnachtsmarkt ein, und die KVG fährt Kinder samt Begleitung kostenlos.

Das Wort Glowes entstammt dem Kasseler Dialekt und kommt vom Namen Klaus, was wiederum die deutsche Kurzform von Nikolaus ist. Der Glowesabend ist also der Nikolausabend – in Erinnerung an den gleichnamigen Bischof von Myra. Idealerweise verkleiden sich die Kinder und werden zu kleinen Glöwessen, die mit kurzen Reimen eine Gabe erbitten. Es handelt sich damit um einen sogenannten Heischebrauch.

Familienprogramm und Glowesbeutel

Die Kaufleute der Innenstadt erwarten die Kinder am Dienstag ab 16 Uhr. Wenn sie in den Läden einen Spruch aufsagen, bekommen sie dafür Süßigkeiten. Außerdem gibt es ein Programm für die ganze Familie: Das Türchen des Adventskalenders auf dem Märchenweihnachtsmarkt öffnet sich um 16 Uhr am Königsplatz. Der fliegende Weihnachtsmann hat sich für 17 Uhr über dem Friedrichsplatz angekündigt. Herr Müller mit seiner Gitarre spielt um 18 Uhr auf dem Königsplatz. Und eine weitere Runde dreht der fliegende Weihnachtsmann um 19 Uhr über dem Friedrichsplatz.

Jetzt schon gibt es in vielen Geschäften der Innenstadt einen Glowesbeutel. Dieser ist auch die sichtbare „Fahrkarte“, damit Kinder samt einer Begleitperson zwischen 16 und 20.30 Uhr kostenlos die Linien der KVG nutzen können.

Sprüche auf Kasselänerisch

Gern gehört sind natürlich Sprüche auf Kasselänerisch, der Kasseler Mundart. Wenn´s passt, zum Beispiel so: „Ich benn dr kleine Dicke/ich winsche uch viel Gligge/ich winsche uch ‘n langes Läwen/müssd mä au auch was Schenes gäwen.“

Mehr Reime und weitere Infos stehen auf www.kassel.de/glowesabend

PM: Stephan Kaiser