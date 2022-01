Die Inzidenz hat am heutigen Mittwoch in Kassel den dritten Tag in Folge die vom Land Hessen als Grenze formulierte 350er-Marke überschritten. Kassel gilt damit als sogenannte „Hotspot“-Kommune, in der verschärfte Kontakt- und Hygieneregeln gelten. Die Stadt hat dazu zwei Allgemeinverfügungen erlassen, die heute abend unter www.kassel.de/aktuelles/amtsblatt/amtsblatt.php. abrufbar sind.

Das Land Hessen führt als besondere regionale Schutzmaßnahmen in einer Hotspot-Kommune folgende Regelungen auf, die unmittelbar ab Donnerstag greifen:

Alkoholverbot an belebten Orten und Plätzen

Maskenpflicht in Fußgängerzonen, Einkaufszentren o.ä.

Bei Veranstaltungen (mehr als zehn Personen) sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich (Sportplatz, Fitnessstudio, Kino, Theater etc.) und in der Gastronomie sowie bei touristischen Übernachtungen gilt: drinnen 2G-Plus, draußen 2G.

Schließung von Prostitutionsstätten.

https://www.hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2021-12/hotspot_hessen_2181221_v3.pdf

“Unser großes und gut genutztes Impfangebot sowie der verantwortungsvolle Umgang eines Großteils der Menschen mit den geltenden Schutzbestimmungen haben uns in Kassel lange Zeit vor einer hohen Zahl an Neuinfektionen bewahrt”, erklärte Oberbürgermeister Christian Geselle. Nun seien verschärfte Regelungen unumgänglich. Das Ziel sei weiterhin, die Gesundheit jedes Einzelnen zu schützen und unsere Krankenhäuser vor einer Überbelegung zu bewahren. Geselle: “Ich appelliere an alle: Nutzen Sie weiter rege das Impfangebot, lassen Sie sich Ihre Grundimmunisierung auffrischen. Nur so finden wir einen Weg aus dieser Pandemie.”

“Wie bereits in der Vergangenheit werden die geltenden Regeln in unserer Stadt von der Stadtpolizei in Zusammenarbeit mit der Landespolizei intensiv überwacht und Verstöße dagegen konsequent geahndet”, sagt Kassels Ordnungsdezernent Dirk Stochla.

PM: Stadt Kassel