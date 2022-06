Das Präventionsangebot „Willkommen von Anfang an“ des Gesundheitsamtes Region Kassel berät künftig im Quartier Rothenditmold in den Räumen des Kinderschutzbundes. Dadurch wird das Angebot der Begrüßungsbesuche um einen festen Standort erweitert. “Wir haben hier ein tolles Programm, das von den Eltern sehr geschätzt wird. Gerne begrüßen wir jedes Kind und freuen uns, den Eltern mit Rat und Informationen zur Seite stehen zu können. Der Besuch durch die Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes Region Kassel ist ein großer Beitrag zum gesunden Aufwachsen der Kinder in unserer Stadt.”, so Bürgermeisterin Ilona Friedrich. “Hier geht es nicht nur um Prävention, sondern es ist uns eine Herzensangelegenheit”, ergänzt Regine Bresler, Leiterin des Gesundheitsamtes Region Kassel.



Persönlich vor Ort



Der Titel des Angebotes verrät es bereits: es geht um die Kleinsten. Die Geburt eines Kindes gehört für die Eltern mit zu den schönsten Momenten in ihrem Leben. Ein Kind auf seinem Weg in und durch das Leben zu begleiten, fordert den Eltern aber auch eine hohe Verantwortung ab. Deshalb sollen sie schon zu Beginn beim gesunden Aufwachsen ihrer Kinder gestärkt, informiert und unterstützt werden.

Ab dem 1. Juni finden daher (werdende) Eltern und Familien jeden ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 16 Uhr eine Ansprechpartnerin des Gesundheitsamtes von “Willkommen von Anfang an” in den Räumen des Kinderschutzbundes in der Ortsmitte von Rothenditmold (Wolfhager Straße 170). Dabei können beispielsweise Fragen rund um die Themen Schwangerschaft, die erste Zeit nach der Geburt, Kindergesundheit, Zahngesundheit, Kinderbetreuung sowie Vermittlung in das Hilfenetzwerk der Stadt Kassel beantwortet werden. Das Angebot ist kostenlos und Interessierte können ohne Termin einfach in der Sprechstunde vorbeikommen. “Familien im Quartier zu erreichen um Bedarfe vor Ort aufzugreifen ist eine weitere Präventionsaufgabe,” sagt Petra Haas, Koordinatorin von “Willkommen von Anfang”, und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund sowie den Familien in Rothenditmold. “Die Sprechstunde “Willkommen von Anfang an” ist eine wunderbare Ergänzung zu unseren Angeboten im Familienzentrum. Ich freue mich, das wir Hand in Hand mit dem Gesundheitsamt Region Kassel dieses großartige Angebot an die Familien machen können”, so Maite von Eick, Leiterin des Familienzentrums Rothenditmold.

Preisgekröntes Angebot



Um Unterstützungsbedarf in Familien früh zu erkennen und Eltern nach der Geburt des ersten Kindes Orientierung zu geben, startete im Herbst 2009 das Angebot “Willkommen von Anfang an – Gesunde Kinder in Kassel”. Bereits ein Jahr später wurde das Kasseler Präventionsangebot mit dem Qualitätspreis der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen ausgezeichnet und ist seit Januar 2012 im gesamten Stadtgebiet fest etabliert. Nach der Geburt erhalten Eltern mit einem erstgeborenen Kind einen Terminvorschlag für einen Begrüßungsbesuch, seit 2021 erhalten das Angebot alle Eltern nach jeder Geburt. Eine sozialmedizinische Fachangestellte, eine Kinderkrankenschwester, Hebamme oder eine Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpflegerin begrüßt die Eltern zwischen der 8. und 12. Lebenswoche. Die Eltern erhalten hilfreiche Empfehlungen für die bevorstehende Zeit, bekommen Informationen zu passgenauen Stadtteilangeboten oder Unterstützung bei auftretenden Unsicherheiten im Umgang mit dem Kind sowie ein kleines Willkommensgeschenk. Das multiprofessionelle Team ist in allen Fragen rund ums Baby geschult.

PM: Stadt Kassel