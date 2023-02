Mal-AG nimmt an Wettbewerb teil

Das Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst hat für 2023 einen Malwettbewerb ausgelobt, der von der Kinder-Akademie Fulda durchgeführt wird. Die AG „Malen für die Schulwände“ der Freiherr-vom-Stein Schule Immenhausen nimmt als Gruppe mit 21 Mädchen und Jungs aus verschiedenen Schulzweigen der Klassen 5-8 am Malwettbewerb teil. „15 Bilder sind mit Acrylfarbe auf Leinwand entstanden, es sind noch Bilder in Arbeit und nicht alle Kids konnten zum Thema „Universum“ ein Bild malen“, so die Leiterinnen Irina Kraus und Nicole Guse. Alle hoffen auf einen Sieg, da es einen Sonderpreis für Schulklassen geben wird. Die Prämierung und Ausstellung ist für den 04.Juli 2023 im Hessischen Landtag in Wiesbaden geplant. Irina Kraus: „Wir sind gespannt.“

PM: Marcus Leitschuh Rektor