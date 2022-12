Dampfsonderzugfahrt mit der Dampflok 58 311 durch den Thüringer Wald nach Arnstadt am 21.01.2023

Dampfsonderzugfahrt mit der Dampflok 58 311 durch den Thüringer Wald in die älteste Stadt Thüringens nach Arnstadt am 21.01.2023

Für den 21.01.2023 plant der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra e. V. eine historische Sonderzugfahrt mit Wagen der 30-60er Jahre und der Dampflok 58 311 über Eisenach und mit Dampf über den Rennsteig in die älteste Stadt Thüringens nach Arnstadt. Es besteht die einmalige Möglichkeit im Zubringerzug ab Kassel-Wilhelmshöhe über Bebra mit einer historischen Diesellok V100 einzusteigen. In Eisenach übernimmt die Dampflok den Zug und die Fahrt führt über die Höhen des Thüringer Waldes via Bad Salzungen – Schmalkalden – Oberhof bis nach Arnstadt.

Auf diesen Strecken muss die Dampflok 58 311 zeigen, was in ihr steckt. Bei einen ca. 3stündigen Aufenthalt in der romantischen Fachwerkstadt Arnstadt, kann die Innenstadt mit den vielen Gässchen und historischen Fachwerkhäusern auch bei einer Stadtführung erkundet werden. Besuchen Sie den gut restaurierten historischen Stadtkern mit teilweise erhaltener Stadtmauer, der von unserem Halt in Arnstadt‐Süd bequem erreichbar ist.

Arnstadt ist eine der ältesten Städte Deutschlands außerhalb der römischen Siedlungsgebiete und die älteste Stadt Thüringens. An der neuen Kirche hatte Johann Sebastian Bach seine erste Anstellung als Organist. Den Eisenbahnfreunden unter Ihnen bieten wir einen Besuch im Bahnbetriebswerk Arnstadt, in dem auch unsere Dampflokomotive 58 311 restauriert wird an.

Auf der Rückfahrt fährt unser Sonderzug die gleiche romantische Strecke nach Eisenach zurück, wo die Dampflok den Zug wieder verlässt und die historische Diesellok die weitere Heimreise bis nach Kassel mit allen Halten wie auf der Hinfahrt übernimmt. Unser Sonderzug führt einen historischen Speisewagen mit, der während der Fahrt bewirtschaftet ist.

Fahrzeiten und Preise:

Kassel-Wilhelmshöhe: Abfahrt ca. 06:30 Uhr, Rückkunft ca. 23:10 Uhr; Fahrpreis für Erw.: 99 Euro, Kinder (4-14 Jahre) 49,50 Euro

Melsungen: Abfahrt ca. 07:05 Uhr, Rückkunft ca. 22:30 Uhr; Fahrpreis für Erw.: 94 Euro, Kinder (4-14 Jahre) 47,00 Euro

Anmeldung und Informationen bei:

Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra e. V.

Onlineanmeldung: www.eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de

Vereinstelefon: 06622 9164602 (Mo.-Fr. von 19-21 Uhr)

PM: Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra e. V.