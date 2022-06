Tempo 30 auf dem Steinweg während der documenta fifteen

Eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 gilt während der 100 Tage der documenta fifteen auf dem Kasseler Steinweg. In stadtauswärtiger Richtung zwischen Friedrichsplatz/AOK und Abzweig Du-Ry-Straße sowie in der Gegenrichtung ab Tränkepforte bis Abzweig Friedrichsplatz reduziert die Stadt Kassel im Laufe der Woche die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde. Entsprechende Schilder weisen die Verkehrsteilnehmer auf die neue Geschwindigkeitsbegrenzung hin. Die stationäre Geschwindigkeits‐Messanlage in Höhe des Zwehrenturms wird von Tempo 50 auf Tempo 30 umgestellt.

PM: Victor Deutsch