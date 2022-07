Urbane Kunst und Musik am Hopla

Am Samstag den 25.6. wurde es in der großen Unterführung am Holländischen Platz, laut, bunt und wild. Denn es fanden die urbanen Experimente statt. Neben kreativen Live Graffiti Performances, wurde ordentlich gerappt. Die Urbanen Experimente finden während des Documenta Sommers regelmäßig statt.Der Initiator der urbanen Experimente Marcel…, lädt auch Neuelinge dazu ein die Kunst des Graffitis zu erlernen und bietet zudem Workshops an. Wir werden die urban Experimente weiterhin begleiten und sind schon gespannt darauf, Marcel mal zu interviewen.

Die neue CD von Beatproducer/ Fingerdrummer Donlt Diggin ist für 10,- € in der GaleRuE erhältlich. Greift zu so lange noch welche das sind, es loht sich.



Text: Yasmin Schwarze Video: Heiko Jacob

