Ranfilm Nights präsentiert: Tokyo Drifter

Im Rahmen der Randfilm Nights zeigen wir im Film-Shop am kommenden Freitag, 15. Juli ab 21 Uhr ein kunstvolles Yakuza-Drama aus den 1960er Jahren: TOKYO DRIFTER

Ranfilm Nights präsentiert:

Tokyo Drifter

JP 1966 | 82 Min. | FSK ab 12 | OmU | digital

Von Seijun Suzuki, mit Tetsuya Watari, Chieko Matsubara, Tamio Kawaji, Hideaki Nitani u.a.

„Auf der Reise, die kein Ende kennt, vergess ich Tokyo, irgendwann“ singt Tetsu, ein Yakuza, dessen Syndikat nicht mehr existiert.

Er zieht sich mit seinem Boss Kurata aus Tokio zurück, doch die Stadt holt sie ein. Der verfeindete Boss Otsuka setzt seinen besten Killer „Viper“ auf Tetsuo an.

Neben explizierter Gewalt sind es die exquisiten Schauplätze und mitunter an Sergio Leone erinnernde Bilder, die Tokyo Drifter noch heute zu einem der besten Yakuza-Filme aller Zeiten machen.

Die Reihe Randfilm-Nights zeigt regelmäßig Highlights, die im Programm der Mainstreamkinos nicht zu finden sind: Abseitige Klassiker, Debütfilme des Genrekinos und Filme, die keine Sparte finden. Auf der „Schwarzen Piste“ der Unterhaltung kann so mancher Zuschauer eine völlig unbekannte Welt für sich entdecken.

Eintritt: 7,- Euro / 6,- Euro ermäßigt

Platzeinteilung vor Ort, Platzkontingent limitiert.

Keine Zugangsgarantie.

Allgemein gilt bei uns im Film Shop Kassel als auch bei unseren anderen Veranstaltungen: Eintritt: 7,- Euro / 6,- Euro ermäßigt

ACHTUNG : Der Eintritt bei allen Randfilm Pandämonium Veranstaltungen ist frei.

Platzeinteilung vor Ort, Platzkontingent limitiert, keine Zugangsgarantie.

Es gelten die AKTUELLEN Hygienemaßnahmen der Stadt Kassel. Wir erfassen die Kontaktdaten per Luca-App, per Corona-Warn-App oder per Zettel im Film-Shop.

Achtet bittet überall auf genügend Abstand und Händehygiene´

PM: Volker Beller