„Schneewittchen – das Musical“ in Kassel

Kassel darf sich auf ein Highlight für die ganze Familie freuen: Am Sonntag, 18. Dezember 2022 präsentiert das Theater Liberi „Schneewittchen – das Musical“ um 15 Uhr im Kongress Palais.

Fantastische Abenteuer, vergiftetes Obst und ein mysteriöser Trank: In seinem neuesten Familien-Highlight „Schneewittchen – das Musical“ entführt das Theater Liberi Groß und Klein auf eine spannende Reise ins Märchenland.

Klassisches Motiv neu erzählt Die energiegeladene Adaption des Liberi-Autors Helge Fedder setzt die Geschichte von Gut gegen Böse neu in Szene. „Schneewittchen kann mit der Eitelkeit der Königin wenig anfangen und sie beweist, dass Charaktereigenschaften wie Mut, Hilfsbereitschaft und Entschlossenheit viel wichtiger sind als bloße Äußerlichkeiten“, verrät Hauptdarstellerin Nicole Elisabeth Lehmann. Untermalt wird Schneewittchens Abenteuer von eigens komponierten Titeln der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker. „Musikalisch bekommt das Publikum einiges geboten: opulente Big Band- Arrangements, rockige und soulige Popsongs in einer Symbiose aus Analogem und Elektronischem, aber auch ergreifende Balladen und genreübergreifende Ohrwürmer“, so Kloppenburg.

Spielort: Kongress Palais, Holger-Börner-Platz 1, 34119 Kassel

Datum: Sonntag, 18. Dezember 2022, 15:00 – 17:00 Uhr

Alter: ab 4 Jahren

Die Veranstaltung befindet sich bereits im Vorverkauf!

Tickets gibt es online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten VVK-Stellen.