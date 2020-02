Die ohne Vier angetretene MT Melsungen unterlag im EHF Cup-Hinspiel am gestrigen Samstag in Lissabon dem portugiesischen Vertreter SL Benfica mit 26:29 (11:16). Zwar verbuchten die Nordhessen die zweite Spielhälfte für sich, was aber insgesamt nicht zu einem positiven Endergebnis reichte. Beim Stand von 27:21 waren 53 Minuten gespielt, als Johan Sjöstrand mit drei Paraden in Folge ein starkes Signal zur Aufholjagd lieferte und Kai Häfner im Gegenzug per Unterarmwurf auf 27:23 verkürzen konnte. Benfica wirkte nun im Angriff plötzlich nervös und produzierte einige Fehler. Aber der Tabellendritte der portugiesischen Liga brachte das Spiel geschickt über die Zeit und feierte einen verdienten Sieg. Beste Schützen vor 1.122 Zuschauern im Pavilhão da Luz Nº 2 waren Melsungens Spielmacher Lasse Mikkelsen (6/3) und Benficas Halblinker Petar Djordjic (9/1). Das Rückspiel in Kassel steigt am 28. März.

Verletzungs-, bzw. krankheitsbedingt musste die MT Melsungen in Lissabon gleich auf vier Stammkräfte verzichten. Neben dem rekonvaleszenten Felix Danner und den grippal außer Gefecht befindlichen Timm Schneider und Michael Allendorf, erwischte es vor Ort auch noch Finn Lemke. Der Kapitän, der in der Nacht vor dem Spiel 40 Grad Fieber hatte, musste den nächsten Tag im Hotelbett verbringen. So war schon vor dem Anpfiff das optische Übergewicht der Gastgeber erkennbar: Hüben wärmte sich das mit 16 Akteuren inklusive aller Asse vollbesetzte Gastgeberteam auf, drüben die mit zehn Feldspielern und zwei Torhütern arg ersatzgeschwächte MT.

Ungeachtet dessen verliefen die ersten knapp 9 Minuten sehr ausgeglichen. Die MT legte vor, Benfica glich aus und umgekehrt.

Stimmen zum Spiel

Heiko Grimm: Glückwunsch an Benfica zum verdienten Sieg. Unsere Schwäche lag heute eindeutig in der Abwehr, wo es uns zu selten gelungen ist, Zugriff auf den Gegner zu bekommen. Wir wollen da keine Ausreden suchen, wenngleich wir angesichts des Fehlens von vier Spielern gerade dort etwas umstellen mussten. Die Ausbeute im Angriff hätte sicherlich auch besser sein können. Da hat man gesehen, dass es oft Unsicherheiten beim Abschluss gab und den Spielern, wie sie auch selber sagen, das nötige Selbstvertrauen fehlte. Schon am Mittwoch müssen wir in Silkeborg antreten, was jetzt für uns zu einem sehr wichtigen Spiel in dieser Gruppenphase wird.

Petra Djordjic, Halblinker Benfica: Wir haben zuletzt in Silkeborg gesehen, dass wir – wenn wir unser Spiel und möglichst wenig Fehler machen und eine aggressive Abwehr hinstellen, eine sehr unangenehme Mannschaft sind. Wir wussten, dass Melsungen dezimiert ist und deshalb Probleme hat. Deswegen haben wir auch versucht, ins Tempospiel zu kommen. Wenn Johan Sjöstrand am Ende nicht noch so viele freie Bälle gehalten hätte, wäre das Ergebnis wahrscheinlich noch deutlicher ausgefallen.

SL Benfica – MT Melsungen 29:26 (16:11)

Die nächsten Spiele:

Mi., 19.02.20, 18:45 Uhr, EHF, Bjerringbro-Silkeborg – MT Melsungen, Jysk Arena

So., 23.02.20, 16:00 Uhr, HBL, Eulen Ludwigshafen – MT Melsungen, Friedrich-Ebert-Halle

Do., 27.02.20, 19:00 Uhr, HBL, MT Melsungen – Bergischer HC, Rothenbach-Halle

