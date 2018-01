Kassel (ots) – Eine Zeitungsausträgerin entdeckte am heutigen frühen Dienstagmorgen ein offenstehendes Fenster bei einem Pizzabringdienst an der Wolfhager Straße. Wie sich herausstellen sollte, waren Unbekannte im Laufe der Nacht dort eingebrochen. Dabei erbeuteten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld und flüchteten anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise. Möglicherweise haben Zeugen im Laufe der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht und können Hinweise auf die Täter geben.

Die Zeitungsausträgerin hatte das offenstehende Fenster gegen 4:10 Uhr bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert. Wie die zum Tatort in der Wolfhager Straße, nahe der Straße „Am Schulhof“, eilenden Streifen des Polizeireviers Süd-West anschließend feststellten, handelte es sich um einen Einbruch in die dortige Pizzeria, wobei die Täter zu diesem Zeitpunkt aber bereits das Weite gesucht hatten. Wann genau in der Nacht sie zugeschlagen hatten, ist derzeit noch unklar. Die Tatzeit kann bislang auf den Zeitraum zwischen 23 Uhr und 4:10 Uhr eingegrenzt werden. Die Einbrecher hatten das Fenster mit einem unbekannten Werkzeug aufgebrochen und waren so in den Verkaufsraum des Bringdienstes gelangt. Mit der Geldkassette flüchteten sie anschließend vermutlich wieder über das offenstehende Fenster aus dem Gebäude und von dort in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp